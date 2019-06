Côte d'Ivoire : Un dangereux violeur arrêté à Yamoussoukro

Fin de cavale pour le nommé Adama Bakayoko alias Demsy Santos, chauffeur de taxi communal à Yamoussoukro, qui trouvait un malin plaisir à se livrer à des actes d'enlèvements, de séquestrations et de viols sur ses clientes. L'indélicat personnage a été appréhendé par les éléments de la police de la capitale politique ivoirienne, dimanche 23 juin 2019, a-t-on appris de sources policières.

Fin de cavale pour un dangereux violeur à Yamoussoukro

Chauffeur de taxi communal dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro, le nommé Adama Bakayoko, alias Demsy Santos âgé de 20 ans, devra répondre de ses actes ignobles devant les autorités judiciaires ivoiriennes. Le malfrat, longtemps recherché suite à de nombreuses plaintes de ses victimes, a été appréhendé dimanche 23 juin 2019 par les éléments du commissariat du 1er arrondissement de Yamoussoukro, alors qu’il s’activait à changer une roue crevée de son taxi.

Selon notre source, le mis en cause, domicilié à Yamoussoukro, agresseur solitaire, avait pour cible privilégiée la gent féminine. "C’est un agresseur solitaire qui fait rarement appel à des complices. Son mode opératoire, selon la police, consiste à embarquer dans la nuit les dames et les jeunes filles et chemin faisant, il simule un appel reçu d’un client qu’il doit prendre et se détourne de la direction vers la brousse”, nous révèlera notre informateur.

Outre ce mode opératoire connu de la plupart de ses victimes, le nommé Adama Bakayoko, tel un "futé violeur" avait plusieurs stratégies d'opération. Parfois, prétextant un besoin naturel, indiquera une source policière, il conduit ses passagères dans la pénombre et sous la menace de son couteau, les dépouille avant d’abuser sexuellement d'elles.

Cependant, Demsy n'aura pas le même succès comme ce fut le cas dans précédentes tentatives, le dimanche 23 juin 2019. Après une tentative de viol infructueuse, sur une jeune fille qu'il transportait ce jour. Cette victime parvient après une lutte acharnée, à échapper à son agresseur en réussissant à se projeter hors du véhicule. Découvert, l'agresseur prend aussi la fuite. Mais c'était sans compter avec la détermination de la population environnante qui alertée, a réussi à identifier l’immatriculation du taxi du malfrat. Saisi, un déploiement des éléments de la police s'est déployé aussitôt sur les lieux. Ce qui leur permettra de mettre le grappin, sans difficulté aucune sur le criminel qui avait en possession un couteau. Trois plaintes et dénonciations successives avaient été portées à la connaissance de la police vendredi, samedi et dimanche dans la matinée.