Safarel Obiang et Imilo le Chanceux préparent un grand coup

Le très talentueux artiste bukinabé, Imilo le chanceux a annoncé sur sa page facebook une prochaine collaboration avec Safarel Obiang.

L’artiste Couper décaler Safarel Obiang a le vent en poupe. Il est incontestablement l’un des artistes ivoiriens les plus en vogue du moment. Ses dernières productions musicales, Tchintchin, Goumouli, Abougo et bien d’autres, connaissent un succès phénoménal en Côte d’Ivoire et à travers le monde. A cet effet, l’enfant de Yopougon est sollicité de partout pour des spectacles, des featuring, des publicités et bien d’autres.

Après ses tournées internationales aux Etats-Unis et en Europe, le Safking Safarel Obiang est annoncé pour une collaboration avec un artiste du Burkina Faso. Et non des moindres, puisqu’il s’agit d’Imilo le Chanceux, perçu comme le leader du Couper décaler au pays des hommes intègres. C’est l’artiste burkinabé lui-même qui a donné l’information sur sa page facebook. Une prochaine collaboration qui témoigne des liens de fraternité entre les acteurs culturels de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso.

''Bon début de mois à tous. Nouveau mois, nouveaux défis. Le fils du Continent feat le Safking Safarel Obiang, ce qui arrive là...'', a publié Imilo le Chanceux dont la dernière collabration avec la nigériane Chindima intulée ''M'nonga Fo'' avait été sacrée ''meilleur featuring de l'intégration aficanie au Kundé 2019''. Pour rappel, Imilo le Chanceux est né en Côte d'Ivoire précisement à Tiassalé où il a passé la majeure partie de son enfance. c'est donc dans cette ville située au sud de la Côte d'Ivoire qu'il a affuté ses armes en tant que danseur au ballet municipal de ladite localité avant de rejoindre le BurKina Faso dans les années 2000.

Une fois au Burkina, Le fils du Continent (comme il se fait appelé) n’abandonne pas sa passion première qui est la danse. Après avoir appris aux cotés des artistes de renom tels que Floby, Wendy,et bien d’autres, Ilboudo Emile, son nom à l’Etat vivil, se lance ensuite dans le métier de Disc Jocker. Il est recruté en 2009 avec 3 autres dj par une maison de production à la suite d’un concours d’Atalaku qui avait mis en compétition plus de 60 Disc Jockeys.

Après avoir formé un groupe avec les 3 autres lauréats du concours, Imilo Lechanceux commence sa carrière solo en 2011. Cela va lui porter chance puisque ses singles intitulés Wassa Wassa, Talaba, Attrapez attrapez, Soukini, vont connaitre un grand succès et vont lui permettre d’effectuer plusieurs tournées à travers l’Afrique, l'Europe et l’Amérique.