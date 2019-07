Arafat dj aux cotés des veuves et orphelins pour soigner son image

Arafat dj va organiser une série de spectacles à travers la Côte d'Ivoire dont une partie des bénéfices, sera mise à la disposition des orphélins et des veuves.

Arafat dj offre une série de spectacles pour les veuves et les orphelins

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Arafat dj est un homme au grand coeur, comme le temoignent certaines personnes qui ont eu à le fréquenter. ''Arafat dj a son petit côté ténébreux, mais il n'est pas méchant. Bien au contraire, il aime partager'', a reconnu Ariel Sheney dans une vidéo diffusée il a quelques mois sur les réseaux sociaux. Et Le boss de la Yorogang est en train de confirmer cela puisqu'il entamera très bientôt une serie de spectacles à travers la Côte d'Ivoire dont une partie des bénéfices, sera reversée aux veuves et aux orphelins.

Cette tournée dénommée le ''Moto Moto Tour'' debutera le samedi 27 juillet prochain au stade de Cocody Angré avec la présence de plusieurs artistes locaux. Et après toutes les deux semaines, le boss de la Yorogang posera succesivement ses valises dans une commune du district d’Abidjan, puis de l’intérieur du pays. ''Contrairement à ce que pensent certaines personnes, le Moto Moto Tour a été initié pour me rapprocher un peu plus de mes fans et leur dire merci pour toutes ces années de fidélité'', a declaré Arafat dj lors d'une conderence de presse qui a eu lieu ce mercredi dans son bar à Marcory.

Poursuivant, Arafat dj a indiqué que le Moto Moto Tour est egalement une occasion pour lui de venir en aide aux personnes demunies. ''Cette belle fête qui va être organisée de façon successive dans plusieurs villes du pays va être pour nous une occasion d’apporter notre soutien aux veuves et orphelins. Un pourcentage de la vente des tickets, va être reversé à ces personnes en difficulté qui nous aiment mais qui souffrent car la vie ne leur a pas fait de cadeau'', a ajouté le Daishikan.