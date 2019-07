CAN 2019 : Aucun Eléphant dans l’équipe-type du premier tour

La Confédération africaine de football a dévoilé l’équipe-type de la phase de poules de la CAN 2019. Aucun joueur de la Côte d'Ivoire n’apparait autant dans le onze de départ que sur le banc des remplaçants.

Pas d’Ivoirien dans l’équipe-type du premier tour de la CAN 2019.

Toutes les affiches des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique de football sont connues. A l’issue de la phase de poules, la Confédération africaine de football (CAF) a livré son équipe-type. Malgré les talents dont elle regorge à cette CAN 2019, la Côte d’Ivoire ne compte aucun représentant parmi les 19 sélectionnés par l’instance faitière du football africain.

Pays hôte de la compétition, l’Egypte est l’une des deux nations les mieux représentées dans cette équipe-type. On dénombre quatre Pharaons au total, tous figurent dans le onze de départ : la star Mohamed Salah, les défenseurs El Mohammady et Hegazy ainsi que le portier El Shennawy. Idem pour l’Algérie avec Mahrez et Bennacer en tant que titulaires, Belaili et Atal sur le banc pour les Fennecs.

Champion d'Afrique en titre, le Cameroun compte trois représentants : Yaya Banana (titulaire), André Onana et Zambo Anguissa (remplaçants). Le Ghana (Jordan Ayew et Wakaso Mubarak), Madagascar (Andrianantenaina et Andrea) et le Maroc (Achraf Hakimi et Mehdi Benatia) comptent chacun deux représentants. La RDC et le Sénégal sont les moins lotis avec un seul ambassadeur : Cédric Bakambu côté congolais et Sadio Mané pour les Lions de la Téranga. Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a été désigné meilleur coach du premier tour.

A noter que les rencontres des huitièmes de finale de la CAN 2019 débutent vendredi avec deux matches au programme : Maroc-Bénin et Ouganda-Sénégal.