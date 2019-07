Can 2019 : L'Egypte éliminée, son président de Fédération démissionne

Le président de Fédération égyptienne de football, Hany Abo Rida, s'est donné en sacrifice après l'élimination de l'Egypte en huitième de finale.

L'Afrique du Sud endeuille l'Egypte

Un cataclysme s'est produit ce samedi soir au stade international du Caire. L'Egypte, pays organisateur de la 32e édtion de la coupe d'Afrique des nations, a été éliminée de la compétition dès les huitièmes de finale par une redoutable équipe de l'Afrique du Sud qui a dejoué tous les pronostics, en s'imposant sur le score de (1-0) devant près 74 200 personnes majoritairement acquis à la cause des Pharaons du Nil.

Incroyable! Impensable! Personne ne l'aura imagniné. L'Egypte qui a réalisé un parcours sans fautes lors des phases de poules (3 matches, 3 victoires), sortie de la compétition par les Bafana Bafana (2 défaites et une victoire), miraculeusement repechés parmi les meilleures troisièmes. Tous les obsvervateurs avaient prédit une large victoire de Mohamed Salah et ses coéquipiers. Mais c'etait sans compter sur la détermination des sud africains qui ont montré un tout autre visage lors de cette rencontre.

Une très solide defense qui a complètement muselé le buteur de Liverpool, un milieu de terrain repondant à tous les combats physiques et techniques, une attaque qui a pesé de tout son poids sur la défense égyptienne, le tout couronné par un jeu porté vers l'avant, rythmé et très engagé. Après plusieurs arrêts décisifs du portier égyptien, Mohamed Elshenawy, l'Egypte va plier l'échine à moins de 5 minutes de la fin du temps reglémentaire. Sur une action menée avec vitesse et précision, le virevoltant ailier des Bafana Bafana, Lebo Mothiba, sert sur un plateau d'or Thembikosi Lorch qui crucifie Mohamed Elshenawy et momifie les Pharaons. Le rêve du huitième titre de l’Egypte s’envole ainsi.

Le président de la Fédération égyptienne de football n’a pas attendu longtemps pour s’offrir en sacrifice. Hany Abo Rida a aussitôt annoncé sa démission, entraînant avec lui, l’encadrement technique de l’équipe nationale.

Notons que l'Afrique du Sud affrontera en quart de finale, le Nigeria qui a sorti le champion en titre, le Cameroun, à l'issue d'un match plein rebondissement.