CAN 2019-Ibrahim Kamara: "Ou on gagne ou on rentre à la maison"

Le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire Ibrahim Kamara s’est présenté en conférence de presse ce dimanche. Ses poulains affrontent les Aigles du Mali lundi en huitièmes de finale de la CAN 2019.

Ibrahim Kamara: « Nous allons aborder dans un état d’esprit combatif ».

La Côte d’Ivoire n’a plus droit à l’erreur à la CAN 2019 avec le début de la phase à élimination directe. Les Eléphants seront opposés aux Aigles du Mali lundi en huitièmes de finale de la compétition. Dimanche, le sélectionneur ivoirien Ibrahim Kamara s’est livré à la presse et sait comment aborder la rencontre.

« Nous allons aborder le match contre le Mali dans un état d’esprit combatif. Les garçons sont prêts. Nous savons qu’il n y a pas de retour : Ou on gagne ou on rentre à la maison. Pas de calcul. Les garçons sont prêts pour ça. Nous espérons avoir le gain du match », a déclaré Ibrahim Kamara en conférence de presse.

Si les Eléphants partent favoris de la partie, ils refusent d’endosser ce costume surtout avec les surprises de cette CAN (Madagascar, Bénin, Afrique du sud). « Il ne faut se fier aux pronostics. Il ne faut pas se baser sur l’histoire », estime l’attaquant Jonathan Kodjia. Il est rejoint par son entraîneur : « Sur les derniers résulats nous avons vu que surprises ne manquent pas. Il faut ignorer le passé. C’est à nous d’aller chercher dans nos moyens pour résoudre l’équation malienne », lance Ibrahim Kamara.

Le coach des Eléphants en a profité pour évoquer le cas Serge Aurier, sans donner des détails sur son défenseur blessé lors du match perdu (1-0) contre le Maroc. Le technicien ivoirien se contente d’indiquer qu’il a une équipe de 23 joueurs préparés pour ce genre de duel.