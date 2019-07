Débat sur le franc CFA : Les précisions de Jean-Louis Billon

Jean-Louis Billon a pris part aux Rencontres économiques d'Aix-en-Province du 5 au 7 juillet 2019. L'ancien ministre ivoirien a livré son point de vue sur le débat autour du franc CFA.

Jean-Louis Billon appelle à une "mise à jour" du franc CFA

Les Rencontres économiques d' Aix-en-Province ont eu lieu du vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2019. Jean-Louis Billon a pris part à cette 19e édition qui portait sur le thème "Renouer avec la confiance". L'ex-ministre du Commerce n' a pas manqué de s'exprimer sur l'avenir du franc CFA.

Sur son compte Twitter, Jean-Louis Billon a reconnu que le franc CF "a des atouts puisqu'il s'agit d'une monnaie unique qui assure la stabilité monétaire et favorise l'intégration de nos économies". Toutefois, le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d' Ivoire (PDCI), chargé de la communication, de l'information et de la propagande, a ajouté que "la polémique sur le nom qui renvoie à l'époque coloniale et la rigidité par rapport à l'euro exige une mise à jour".

"Les nouvelles générations ne se reconnaissent plus dans le CFA, cela altère la confiance dans la monnaie. Il y a un vrai problème d’image sur le CFA", a poursuivi Jean-Louis Billon.

À en Croire le président déchu du Conseil régional de Dabakala, "le CFA actuel avec la parité fixe altère notre souveraineté et nous place d'une certaine manière sous la tutelle de l'ancienne colonie".

Notons que lors du 55e sommet des chefs d' Etat de la Communauté économique des Etats de l' Afrique de l' Ouest (CEDEA0), le nom de la future monnaie sous-régionale a été annoncé. "Eco a été adopté comme le nom de la monnaie unique de la CEDEAO", indiquait le communiqué final qui a sanctionné la rencontre.

Selon ce communiqué, les chefs d' Etat et chefs de gouvernement ont opté pour "l’approche graduée (pour l’adoption) de la monnaie unique en commençant par les pays qui atteignent les critères de convergence".