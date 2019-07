Basket : Les Aiglons du Mali proches du saint graal au Mondial U19

Le Mali est en finale du Mondial U19 de basketball. Samedi, les Aiglons ont battu la France en demi-finales de la Coupe du monde et seront face aux Etats-Unis.

Les Aiglons n’ont plus qu’une dernière marche à gravir au Mondial U19.

Décidemment, les Aiglons du Mali de basket n’ont pas fini leur mission à la Coupe du monde des moins de 19 ans. Les poulains d’Aladji Dicko se sont qualifiés samedi pour la finale du Mondial U19. Les Maliens ont battu les Français (76-73) pour valider leur ticket. Ils affrontent les Etats-Unis ce dimanche (20h30, GMT+3) à l’Heraklion Arena en Grèce où se joue la compétition. Les Américains eux se sont débarrassés de la Lituanie (102-67) pour atteindre la finale.

Les Aiglons du Mali peuvent croire à l’exploit. Ils se sont déjà offerts le Canada, le champion du monde en titre, lors de la phase de poules (71-70). Ils viennent juste de vaincre la France et ont le droit de rêver plus grand. A ce propos, les poulains d’Aladji Dicko sont fermes et n’envisagent que la victoire. « Nous devrons réussir un match parfait. Nous allons tout faire pour compliquer la vie des Américains. Nous ne sommes pas là pour plaisanter. Nous sommes là pour leur montrer, et au reste du monde aussi, que nous savons jouer au basket », a déclaré Oumar Ballo, intérieur des Aiglons.

Vaincre les Américains sera une sacrée revanche pour les Aiglons du Mali. Ils restent sur deux cuisants revers face aux Etats-Unis au Mondial : 69-117 en 2007 lors de leur première participation et 56-118 il y a deux ans en Egypte. Au-delà de cette revanche, les Maliens sont assurés de devenir la première nation africaine à décrocher une médaille à un Mondial de basket. Ils sont revenus plus forts au Mondial U19 après avoir terminé derniers en 2017 en Egypte.