CAN 2019 : Le Mali sûr de sa force contre la Côte d'Ivoire

Le sélectionneur des Aigles du Mali Mohamed Magassouba s'est exprimé en conférence de presse dimanche à la veille du choc contre la Côte d'Ivoire. Les deux équipes se retrouvent lundi en huitièmes de finale de la CAN 2019.

Mohamed Magassouba, « Nous sommes convaincus que nous allons poursuivre notre aventure ».

Le Mali n'a pas la faveur des pronostics au moment de défier la Côte d'Ivoire lundi en huitièmes de finale de la CAN 2019. Malgré cela, le sélectionneur des Aigles Mohamed Magassouba est certain que ses poulains peuvent créer l'exploit et renverser les Eléphants.

« Nous sommes convaincus nous avons des valeurs. Nous sommes convaincus que nous allons poursuivre notre aventure. Nous avons préparé une CAN. Nous allons avancer », a affirmé Mohamed Magassouba ce dimanche en conférence de presse.

Les derniers résultats en défaveur de son équipe face aux Eléphants sont de l'histoire ancienne pour Mohamed Magassouba. Pour cette CAN, il veut ajouter le Mali au lot des surprises de la compétition. « L'histoire c'est pour les historiens. Si nous devrions tenir compte de l'histoire, certaines équipes ne seraient pas là, jusqu'à être premiers de leurs poules. Je m'arrête là », a lancé le technicien malien.

Les Aigles du Mali ont terminé en tête de leur groupe avec 7 points devant la Tunisie (3 points). Avec six buts au compteur, ils font partie des meilleures attaques de la compétion. Contrairement à la Côte d'Ivoire, le Mali n'a encore perdu de match mais a été accroché lors de sa deuxième sortie par la Tunisie.