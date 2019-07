Bamba Vessou intronisé chef des ressortissants du Bafing d'Abobo

La cérémonie d'intronisation de El Hadj Bamba Vessou, chef des ressortissants de la région du Bafing résidant dans la commune d'Abobo, s'est tenue samedi 6 juillet 2019 dans la cour de la mairie de ladite commune.

Bamba Vessou, chef des ressortissants du Bafing d'Abobo

Les ressortissants de la région du Bafing résidant à Abobo, ont leur chef. El Hadj Bamba Vessou a été intronisé comme chef central des ressortissants du Bafing dans la commune. Ibrahim Ouattara, représentant Hamed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense et maire de la commune d'Abobo, a exhorté les ressortissants du Bafing à s'éloigner des querelles et des clivages inutiles entre eux.

Au chef nouvellement intronisé, il a dit: «Si vous avez été choisi, ce n'est pas par hasard. Que les valeurs telles que la sagesse, l'honnêteté, le sens d'ecoute et l'impartialité guident votre règne».Comme son prédécesseur, Sara Sako, Vice-Présidente du Sénat et fille de la région, a marqué sa présence en invitant ses ''frères et sœurs'' à la cohésion.

Au chef nouvellement intronisé, elle a demandé de ne pas se détourner des populations. «Que les valeurs qui vous ont toujours guidé ne s'éloignent pas de vous. Que Dieu vous donne la force pendant tout votre règne», dira-t-elle. Quant à El Hadj Bamba Mamadou, président de la cérémonie et premier adjoint au maire de la commune de Touba, il a demandé aux ''Bafinga'' de s'unir autour du chef Bamba Vessou.

« C'est ensemble que nous sommes plus forts. Aidons à nous aider. Mettons-nous tous derrière lui», a suggeré le Directeur financier et comptable de la GESTOCI. L'intronisation de Bamba Vessou en tant que chef central des ressortissants du Bafing a été faite par ses pairs des autres communautés vivant dans la commune d'Abobo.

Ainsi, le chef de la communauté Abbey, a, au nom de ses pairs, effectué l'intronisation. Le Bafing est une région de la Côte d'Ivoire, située en Afrique de l'ouest, qui a pour chef-lieu la ville de Touba. Elle est composée de trois départements: Touba, Koro et Ouaninou. Plusieurs élus de la région ont fait le déplacement pour participer à l'intronisation du chef El Hadj Bamba Vessou