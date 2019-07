Can 2019: Mali-Côte d'Ivoire, Affou KeÏta énerve les ivoiriens

Avant le match qui a opposé l’équipe de la Côte d’Ivoire au Mali, la chanteuse mandingue Affou KeÏta a été prise à partie par de nombreux internautes ivoiriens, après avoir publié une vidéo dans laquelle elle manifestait son soutien aux Aigles du Mali.

Affou KeÏta lynchée sur la toile par des Ivoiriens

La chanteuse mandingue Affou Keita est actuellement au cœur d’une vive polémique sur les réseaux sociaux. En effet, avant la rencontre entre la Côte d’Ivoire et le Mali comptant pour les 8èmes de finale de la CAN 2019, Affou KeÏta s’est affiché sur les réseaux sociaux avec le maillot de l’équipe nationale du Mali, prenant ainsi fait et cause pour les Aigles. Ce qui a dans un premier temps, suscité la colère de nombreux internautes ivoiriens, pour qui, le fait qu’elle ait porté le maillot malien prouve effectivement qu’elle est originaire du Mali et non de la Côte d’Ivoire.

‘’Quand c’est ballon, chacun connait son pays, quand c’est politique, vous devenez tous des Ivoiriens. Donc tu es malienne et puis en 2010, tu étais impliquée dans la campagne électorale d’Alassane Ouattara. Vraiment la Côte d’Ivoire, on aura tout vu’’, a publié un internaute sur les réseaux sociaux. A la fin de la rencontre qui fut âprement disputée et qui a été sanctionnée par la victoire de la Côte d’Ivoire, la chanteuse mandingue est revenue, dans une autre vidéo diffusée sur la toile, cette fois-ci vêtue du maillot ivoirien pour dévoiler les raisons qui l’ont poussé à arborer un peu plut tôt dans la journée, le maillot des Aigles du Mali.

‘’Je suis guinéenne, je suis sénégalaise, je suis camerounaise, je viens de partout. Si aujourd’hui, j’ai porté le maillot malien, cela ne veut pas dire que je viens du Mali’’, a-t-elle affirmé avant d’ajouter qu’elle n’a pas du tout apprécié les injures proférées à son encontre sur les réseaux sociaux. ‘’Vous vous êtes attaqués à ma dignité, à mon foyer, à ma maman, vous êtes vraiment partis trop loin. Cela n’a rien à voir avec ce que vous pensez’’, a-t-elle renchéri.

Cette publication d’Affou Keïta n’a pas refroidi les ardeurs de certains détracteurs qui se sont à nouveau déchainés sur sa personne. ‘’Non, Affou Kéita, nous ne pouvons pas croire en ce que tu racontes. Regardez bien le maillot qu'elle porte. Ce maillot à l'effigie des Aigles, ne s'achète pas comme du pain à Abidjan, comme celui des Éléphants. Affou Kéita a donc recherché ce maillot, l'a obtenu et l'a arboré. Aucun artiste malien n'oserait faire un tel affront à son pays. Tu es une malienne, et tu viens de le démontrer‘’, a commenté un internaute.