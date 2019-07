CAN 2019 : Le capitaine béninois avertit les Sénégalais

Stéphane Sessegnon est serein au moment d’affronter les Lions de la Téranga du Sénégal ce mercredi. Les Ecureuils sont opposés à un autre prétendant au titre et leur capitaine croit en un nouvel exploit.

Stéphane Sessegnon, « Nous allons nous attaquer au Sénégal …». (JA)

Le Benin a rendez-vous avec l’histoire ce mercredi au Caire. Les Ecureuils disputent le premier quart de finale de la CAN de leur histoire et jouent pour une place en demi-finales. Après avoir écarté le Maroc à la surprise générale en huitièmes, le capitaine béninois Stéphane Sessegnon sait que ses coéquipiers peuvent rééditer un nouvel exploit contre le Sénégal, autre candidat au sacre final.

« Nous allons nous attaquer au Sénégal, une des meilleures équipes d’Afrique, avec sa force collective et individuelle. On sait que ce sera très compliqué, mais on va continuer à s’appuyer sur nos qualités », confie Stéphane Sessegnon dans un entretien publié mardi par Jeune Afrique. Pour récidiver contre les Sénégalais, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain (PSG) compte sur « la discipline collective », « l’état d’esprit » et « la solidarité » des siens.

Outre cela, le capitaine sait que la moindre erreur sera fatale contre l’équipe sénégalaise et ses stars. Ainsi, Stéphane Sessegnon estime qu’il faut « bien défendre, tous ensemble, et de profiter des opportunités pour marquer ». C’est bien cette stratégie qui a permis aux Béninois de se hisser à ce niveau de la CAN 2019, en tenant tête à de grosses écuries du continent comme le Ghana (2-2), le Cameroun (0-0) ou encore le Maroc (1-1, victoire aux tirs au but 4-1). Reste à savoir si cela va marcher contre les Lions de la Téranga ce mercredi (16hTU).