Prix BJKD 2019: les inscriptions ouvertes depuis le 5 juillet

Le lancement du prix BJKD 2019 de la fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou, s'est tenu vendredi 05 juillet 2019 à Abidjan. Accompagner les jeunes entrepreneurs ivoiriens porteurs d'idées innovantes, tel est le but du prix BJKD, initiative de la fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou. Les inscriptions pour ce prix qui est à sa deuxième édition, sont ouvertes sur le site officiel de ladite Fondation depuis le 5 juillet 2019.

Le prix BJKD 2019 pour la promotion de l'entrepreneuriat ivoirien

Pour le prix BJKD 2019, trois grandes distinctions sont prévues. Ces prix sont dotés respectivement d'enveloppes de 15 millions de Francs CFA pour le 1er, 10 millions et 5 millions pour les 2ème et 3ème. Pour ce qui est des conditions de participation au prix BJKD 2019, elles tiennent en 3 grands points. Ainsi, l'entrepreneur qui désire y participer doit être âgé de 40 ans maximum au moment du dépôt de la candidature.

Il doit en outre diriger une entreprise en cours de développement et régulièrement constituée et immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier depuis au moins deux (02) ans et enfin, avoir son siège social (pour les personnes morales) et son domicile (pour les personnes physiques) situés en Côte d’Ivoire.

Après la phase des inscriptions du prix BJKD 2019 qui s'étendra du 5 au 20 juillet, suivront plusieurs étapes dont l’analyse des Business plans, la visite des sites des lauréats et la grande finale autour du pitch, où les trois (3) meilleurs entrepreneurs seront désignés.

Pour rappel, lors de l'édition 2018 remportée par l'entreprise "Green Countries", ce sont 837 candidatures qui ont été réceptionnées par la Fondation BJKD. Notons par ailleurs que le premier prix lors de l'édition précédente était doté d'une enveloppe de 10 millions de Francs CFA. Outre la question de l’entrepreneuriat, La fondation BJKD est axée sur la promotion de l’art et la culture et elle a été créée en 2018 à l’initiative de Mme Bénédicte Janine Kacou Diagou, Directeur du groupe NSIA