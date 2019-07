Yvidero se retire du Primud 2019 et se fait lyncher sur la toile

La web humoriste Yvidero a annoncé son retrait du Primud 2019. Une décision qui a suscité le courroux de plusieurs internautes qui ont dénoncé son manque d’humilité.

Yvidero se retire du Primud 2019, les raisons

L’édition 2019 du Prix des musiques urbaines et du Couper décaler, est lancée. Ce sont au total 244 nominés qui s’affrontent dans 29 catégories qui sont entre autres le Primud d’or, le Primud du meilleur artiste couper décaler, le Primud de la révélation couper décaler, le Primud du meilleur artiste zouglou, le Primud du meilleur artiste féminin couper décaler…

Nominée dans la catégorie révélation humour, Yvidero a annoncé son retrait quelques jours après le début des votes. La raison évoquée, la web humoriste estime qu’elle n’est pas une révélation en matière d’humour en Côte d’Ivoire et que compétir dans une telle catégorie pourrait avoir un impact négatif sur la suite de sa carrière.

”Je ne manque de respect à personne. Molaré étant un grand frère pour qui j’ai beaucoup d’estime d’ailleurs. Mais, je ne crois pas que mon travail soit valorisé dans ces conditions. Je demande alors le retrait de mon image dans cette catégorie tout en souhaitant bonne chance aux nominés…”, a-t-elle déclaré.

Après l’annonce de son retrait, Yvidero a été prise à partie par de nombreux internautes qui lui ont reprochée son manque d’humilité d’autant plus qu’elle a été informée par courrier de la catégorie dans laquelle elle sera nominée. Elle aurait pu annoncer son retrait bien avant le lancement du Primud, ont estimé ses détracteurs.

De son coté, Yvidéro n’est pas restée silencieuse à ces critiques. Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle s’est permise de répondre à ses détracteurs.

‘’Je ne suis pas humble, je le reconnais et honnêtement je ne veux pas l’être ... Heureusement d’ailleurs que mes étoiles m’aiment comme je suis et m’acceptent tel que je suis avec mes défauts et mes qualités sans me juger. Elles savent que je ne suis pas dans l’ordinaire, je suis juste extraordinaire et c’est ce qui m’a permise d’arriver là où je suis aujourd’hui. Merci de clore ce chapitre d’humilité et d’en ouvrir un autre pourquoi pas celui du travail’’, a écrit Yvidéro.

Notons que dans la catégorie révélation humour, sont en compétition, l’Excès, Kebaro, Sa Cekoi ça, Ange Freddy, Eunice Zunon, Technoush, Raoul Kevy et le duo Segano et Mariam Djafoule. Les dernières tendances donnent un large avantage à Segano et Mariam Djafoule qui totalisent 64, 23% des votes.