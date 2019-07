Ariel Sheney en roue libre pour le Primud d'or 2019, Arafat dj exclu

La liste des 8 nomminés pour le Primud d'or 2019 a eté devoilée ce dimanche. Et Ariel Sheney est bien parti pour remporter ce prix.

Ariel Sheney bien parti pour remporter le Primud d'or 2019

Le lancement officiel de l'édition 2019 du Prix des musiques urbaines et du Couper decaler (Primud 2019), qui recompense les meilleurs acteurs de la musique en Côte d'Ivoire, s'est deroulé dans la soirée de ce dimanche dans un luxueux hotel à Abidjan. Et les artistes nomminés pour le Primud d'or 2019 sont désormais connus. Il s'agit donc de Serge Beynaud, grand lauréat de la dernière édition, qui est à la lutte avec les Kiff No Beat, Safarel Obiang, Ariel Sheney, Dj Kerozen, Josey, Bebi Philip et le groupe Magic Diezel.

Et depuis ce dimanche soir, le vote est ouvert au grand public. Pour l'instant, c'est l'auteur du titre à succès " Amina'' qui est en tête avec 35 % des votes. Il est d'ailleurs le seul à franchir le cap des 20% puisque les Kiff no beat qui arrivent en deuxième position sont à 15%. Viennent ensuite Safarel Obiang et les Magic Diesel qui ont totalisé chacun 11%, puis Serge Beynaud (10%), Josey (6%), Bebi Philip (6%) et Kerozen (3%).

Durant deux mois, les melomanes de la musique urbaine devront voter celui qui succédéra à Serge Beynaud qui après la cérémonie de lancement, a affirmé avoir la certitude qu'il conservera son prix.

Pour cette édition de 2019, le promoteur du Primud , le Molare, a promis de belles surprises pour le lauréat. ''Cette année, ce sera le feu car il y a une maison, une voiture, et un nouveau partenaire qui vient de proposer d’offrir un terrain au vainqueur, en plus du lot du sponsor'', a affirmé ''Le boss du Couper décaler''. Il faut dire qu'Arafat dj, Le boss de la Yorogang, ne participe pas au prix.