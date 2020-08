Gros clash entre Yvidero et un internaute : Ce qui s'est passé

Yvidero et un internaute se sont récemment empoignés sur la toile. La web humoriste a été la cible de vives critiques suite à l'une de ses publications. Mais la jeune dame n'a pas voulu assister sans réagir. Sa réponse a provoqué une vague de réactions.

Un internaute critique Yvidero, la toile s'enflamme

La web humoriste Yvidero est très célèbre pour ses vidéos diffusées sur la toile, notamment sur le réseau social Facebook. À travers des publications teintées d'humour, Yvanne Niaba Beke, de son vrai nom, a réussi à conquérir le coeur des Ivoiriens. Mais pas tous. En effet, dimanche 9 août 2020, Yvidero a cru bon d'interpeler la jeunesse sur les risques que comporte la politique. "De nos jours, quand tu n’as pas l’argent et qu’on te voit arriver même les plus petits parlent dans ton affaire ... Eeeeh le tonton là est venu encore !!! Mais quand tu as LE DJÊKLOUA* , LE RALISS* , LES GOUÈMES* , LES FEUILLES* ... on t’appelle pour te dire que la nourriture t’attend ... Laissons la politique et cherchons l’argent ... Y a pas enfant de RICHES encore moins de POLITICIENS dans la rue", a-t-elle publié sur sa page Facebook.

Ces propos d' Yvidero n'étaient pas du goût d'un internaute qui n'a pas manqué de le faire savoir à cette fan de la musique de Gadji Celi. "Quand tu manges avec le régime en place, tu as un raisonnement comme le tien, mais quand tu aspires à voir ceux qui n'ont pas ce que tu as parce qu'ils ne sont pas les amis du pouvoir et qu'ils ont toutes les aptitudes pour avoir plus que toi, tu raisonnes autrement. Pourquoi vous êtes si égoïstes", a laissé éclater cet internaute. Sans perdre de temps, des fans de l'humoriste ont volé au secours de leur idole en remontant les bretelles à ce dernier.

Un autre internaute ne s'est pas fait prier pour sortir les griffes contre Yvidero. "Essuie tes larmes ma très chère Yvy, bientôt votre restaurant va fermer. Vous allez beau finir vos salives, nous on va mettre fin à ça. Donc, de grâce ferme-la et continue de faire tes vidéos", a-t-il enfoncé. Cette fois, Yvanne Niaba Beke a apporté la réplique. "Ah bon ?!!! Vous allez vous y prendre comment je veux bien savoir vu que je suis curieuse", s'est-elle interrogée.

Il faut noter que la comédienne ivoiro-capverdienne est souvent aperçue aux côtés de personnalités proches de l'actuel pouvoir. Elle a d'ailleurs été très attristée par la mort d'Issiaka Ouattara dit Wattao, avec qui elle entretenait de bonnes relations.