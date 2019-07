High-Tech : Le Chinois Tecno récompensé pour un de ses smartphones

Le Spark 3 du fabricant chinois Tecno a été désigné téléphone de l’année lors de l’édition 2019 des Africa Information Technology & Telecoms Awards).

Tecno meilleur téléphone de l’Afrique en 2019.

Lancé cette année, le Tecno Spark 3 est déjà récompensé pour ses prouesses. Le smartphone du fabricant chinois Tecno vient de recevoir le prix du téléphone de l’année lors de l’édition 2019 des Prix AITTA (Africa Information Technology & Telecoms Awards).

Pour cette troisième édition, le Spark 3 est le seul smartphone récompensé par l’AITTA cette année. L’appareil est primé pour « ses fonctionnalités dernier cri et pour les avis positifs des fidèles clients de la marque TECNO lors de sa sortie sur le marché ». Cet appareil se fait notamment un nom avec sa caméra doté d’une fonction IA (intelligence artificielle).

Installé en Afrique depuis 2006, Tecno s’est fait remarquer avec ses téléphones de qualité et aux prix attractifs. Le fabricant chinois est considéré comme l’un des acteurs majeurs de la vulgarisation des smartphones sur le continent. D’ailleurs en 2011, la marque s’est appropriée 53% de toutes les ventes de smartphones en Afrique. En 2017, l’entreprise indiquait avoir vendu 43 millions d’appareils sur le continent et est depuis le partenaire du club Manchester City, double champion d’Angleterre en titre.

L’AITTA met à l’honneur le service client, l’innovation et l’excellence dans le secteur des télécoms et des technologies de l’information en Afrique. À l’occasion de cette troisième édition, les Prix AITTA ont été reconnus comme l’une des plateformes les plus prestigieuses récompensant l’excellence et l’innovation dans le secteur africain des télécoms et des technologies.