''Spécialité ivoirienne'' de Debordo Leekunfa échoue à Variétoscope

Debordo Leekunfa a affirmé, via une publication sur sa page facebook, que son nouveau single n’a pas été retenu comme morceau imposé pour le grand retour de l’émission de divertissement des vacances, Varietoscope.

Le dernier single de Debordo Leekunfa échoue à Varietoscope 2019

Le dernier single de Debordo Leekunfa, intitulé ''spécialité ivoirienne'', dont la sortie était initialement prévue pour le 30 juin dernier, a finalement été mis en ligne le 10 juillet. Une chanson dans laquelle l’ex meilleur ami d’Arafat dj a fait montre de sa capacité à pouvoir pratiquer d’autres genres musicaux, particulièrement le Zouglou, un style musical typiquement ivoirien.

Cette dernière production du Mimi a été fort appréciée par plusieurs acteurs du showbiz ivoirien, notamment Serge Kama qui lui a même donné de sages conseils. "Cher Frère Debordo Leekunfa, je voudrais te donner une petite idée par rapport à ton nouveau titre "spécialité ivoirienne" : demande à ton staff d'approcher le père Barthélemy Inabo qui lance Varietoscope 2019 d'ici peu. Ton son a tout pour être un "morceau imposé " dans cette grande émission de divertissement des vacances qui annonce son grand retour ", a-t-il supplié ce lundi sur son compte facebook.

Ces conseils ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds puisque Debordo Leekunfa a suivi à la lettre les instructions de Serge Kama. Cependant il a révélé dans une publication sur sa page facebook que sa chanson n’a finalement pas été retenue. ‘’J’ai été contacté par joseph Andjou, patron de l’emission‘’ c’est midi’’ qui est aussi à la réalisation de ce grand show qui est notre Varietoscope. Il m’a apporté ses félicitations sur ce tube ‘’spécialité ivoirienne’’ et m’a fait comprendre qu’il aurait aimé que ma musique soit la musique de varietoscope car elle correspond à leurs critères… Mais malheureusement la chanson est sortie un peu tard et Bebi Philip a déjà confectionné une musique spéciale pour varietoscope. De plus, les présélections sont bientôt finies. Mais cependant, il me réserve une surprise‘’, a écrit Debordo Leekunfa sur son compte facebook ce mardi.