Le Gros Bedel, manager très connu dans le milieu du showbiz ivoirien, a donné sa version des faits suite à l'information des proches de Debordo Leekunfa selon laquelle des Disc jokers ont refusé de jouer la musique de leur mentor, que reclamait Gervinho.

Le Gros Bedel: '' Gervinho n'a jamais demandé à ce qu'on joue le titre de Debordo"

Des membres du staff managérial de Debordo Leekunfa ont révélé à abidjanshow.com, que les Disc Jokers d’une boite de nuit située au Plateau ont refusé d’accéder à la demande de l’international Ivoirien, Yao Kouassi Gervais dit Gervinho qui souhaitait que ces derniers puissent jouer le dernier single de Debordo. ’’La méchanceté et l’esprit de sabotage font rage dans le Couper Décaler. Le samedi dernier, les disc-jockeys de service au 40×40 ont refusé de faire passer le titre ''Spécialité Ivoirienne'' de Debordo Leekunfa. Cela, malgré la demande de Gervinho d’écouter cette œuvre qui selon lui est une tuerie », a confié un lieutenant de Debordo Leekunfa.

Cette information a enflammé la toile en ce début de semaine, et la réaction de l’international Ivoirien est vraiment attendue de tous. Cependant, c’est Le Gros Bedel, manager de ladite discothèque qui a tenu à clarifier les choses. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a donné sa version des faits 《Debordo, c'est mon jeune frère et je n'ai pas de problème avec lui. Dans la nuit du samedi au dimanche aux environs de 4h30mn du matin, j'étais en cabine avec mes Dj, lorsque Sipi, l’un des petits de Debordo m’a envoyé le CD de la dernière chanson de Debordo et j'ai dit à l'un de mes dj de prendre la clé afin de mettre la chanson dans son ordinateur, chose qu'il a faite. Après, j'ai dit à Sipi qu'il est déjà 5h; donc on ne peut pas prendre le risque de jouer une exclusivité car il fallait attendre que cette chanson cartonne d'abord surtout que c'est une boîte de nuit’’, a-t-il déclaré.

Poursuivant, le Gros Bedel a soutenu que Gervinho n’a jamais demandé au disc jocker de jouer une quelconque chanson comme le prétendent les proches de Debordo Leekunfa. ‘’Gervinho n'a jamais demandé à ce qu'on joue le titre de Debordo. Donc que tes petits te disent réellement ce qui s'est passé ce jour’’, a affirmé le Gros Bedel avant de lancer un petit message à l’auteur de spécialité ivoirienne. ‘’Sache que quand tu sors une chanson, si elle est bonne, les DJ vont forcément la jouer. Donc pas besoin d'inventer des choses pour ternir mon image’’, a-t-il prévenu.

Notons que Le Gros Bedel est très connu dans le milieu du showbiz ivoirien. Il a également été l’un des très proches collaborateurs d’Arafat dj, l’ennemi juré de Debordo Leekunfa.