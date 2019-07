Côte d'Ivoire: Innocent Gnelbin dévoile ses ambitions présidentielles

Innocent Gnelbin est résolument décidé à prendre le pouvoir. Le président de Force aux Peuples a, pour ce faire, sa stratégie à lui pour congédier la vieille classe politique. Le président Alassane Ouattara pourrait voir en cet autre acteur politique un adversaire.

Innocent Gnelbin, son programme de gouvernement

L’élection présidentielle de 2020 approche à grandes enjambées, et les acteurs politiques ivoiriens sont en branle pour se mettre en pole position lors de ce scrutin capital. Au nombre de ceux-ci se trouve Innocent Gnelbin, selon qui « il y a un cycle finissant qui a cours ». Loin d'engager la guerre de générations, le Président de Force aux Peuples, un parti politique créé il y a bientôt un an, estime que « les anciens ont fait ce qu’ils pouvaient… Mais on ne peut pas diriger au 21e siècle comme on a dirigé au 20e siècle ».

Voilà pourquoi il entend « faire entendre une voix nouvelle que celles entendues actuellement ». Cette « voix nouvelle » passe par « la haute conscience des réalités de notre société ». « Comment faire en sorte que le peuple de Côte d’Ivoire soit un et indivisible, mettre en place un État fortement moderne, élaborer une vision qui tient compte d’une économie industrielle autonome, d’une domestication de nos richesses et doper aussi l’investissement », tel est pêle-mêle, un pan de son programme de gouvernement, lors d’une interview accordée à L’Infodrome.

Mais pour mettre en oeuvre ce programme, il faudra préalablement accéder à la Magistrature suprême. C’est dans cette optique qu’ Innocent Gnelbin entend faire une alliance électorale en vue de se jeter dans la bataille pour le fauteuil présidentiel.