Présidentielle 2020 : Alassane Ouattara a un plan B

Le retrait d' Alassane Ouattara en 2020 est de plus en plus confirmé par des proches du président ivoirien. Dans l'entourage du chef de l' Etat de la Côte d' Ivoire, l'on n'hésite pas à confier que l'ex-directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) a décidé de passer la main dès l'année prochaine.

Alassane Ouattara a une seconde carte en main

Le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat en 2020. C'est du moins ce que laissent croire des fidèles du chef de l' Etat. Il est vrai qu'officiellement, le concerné n'a pas encore donné sa position sur la question. "La nouvelle Constitution m’autorise à faire deux mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu’à ce moment-là, en fonction de la situation de la Côte d’Ivoire. La stabilité et la paix passent avant tout, y compris avant mes principes", avait déclaré Alassane Ouattara lors d'un entretien accordé au magazine Jeune Afrique en juin 2018.

À l' assemblée générale constitutive du RHDP, le lundi 16 juillet 2018, il a fait savoir qu'il était disposé à passer le témoin en 2020. "La France a aujourd’hui un président qui a 40 ans, cela donne à réfléchir. Le premier ministre d’Autriche a 31 ans, le premier ministre de Belgique a 38 ans, ainsi de suite. Nous devons travailler le président Bédié et moi, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération. J’accepte la présidence du RHDP, j’assumerai cette responsabilité avec humilité", s'était-il exprimé.

Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. La rupture entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, le divorce entre Guillaume Soro et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la tension autour de la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI) et l'attribution de la nouvelle carte d'identite nationale marquent l'actualité politique. Malgré tout ceci, Alassane Ouattara reste déterminé à se retirer. Pour lui succéder, le président d'honneur du Rassemblement des républicains (RDR) a porté son choix sur Amadou Gon Coulibaly. Cependant, le Premier ministre ivoirien n'est pas populaire. Un sondage commandé auprès de structures françaises par les tenants du pouvoir actuel a d'ailleurs confirmé ce manque de popularité de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République.

Du coup, l'ex-allié de Bédié est obligé de trouver un plan B au cas où la candidature d' Amadou Gon ne ferait pas l'unanimité dans son camp. Et c'est là qu'intervient Hamed Bakayoko. Le ministre d' Etat, ministre de la Défense a su gagner sa place dans le cœur de Ouattara. Le maire de la commune populaire d' Abobo a l'avantage d'être très populaire et proche de la jeunesse. Selon des indiscrétions, c'est lui qui aura la lourde charge de porter les espoirs du RHDP en 2020, au cas où la candidature d' Amadou Gon aurait du mal à passer.