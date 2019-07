Eudoxie Yao quitte Paris et rentre en catimini à Abidjan

Après plus d'un mois passé en Europe pour une série de spectacles, Eudoxie Yao est rentrée à Abidjan ce samedi.

Eudoxie Yao est de retour à Abidjan

La star ivoirienne des réseaux sociaux est finalement rentrée à Abidjan après une tournée européenne qui a duré plus d'un mois. Une tournée qui ne s'est pas passée comme prévue puisque la Kimkardashian ivoirienne a rencontré de réelles soucis avec Mike le Bosso, le promoteur de spectacle, qui l'a invitée en Europe, et le dénommé Koné Ibrahim dit Ib, le propriétaire de la résidence dans laquelle elle était hébergée. Un malentendu a abouti à une violente bagarre entre Eudoxie et son hôte à l'issue de laquelle, la bimbo ivoirienne a eu le visage tuméfié. Après avoir porté plainte contre son présumé agresseur à la Police, Eudoxie Yao va faire face à une autre plainte déposée contre elle par le denommé Ib qui accuse la star ivoirienne d'avoir volé son argent. Ne pouvant rester plus longtemps en France au vu de l'expiration de son visa, Eudoxie Yao a été contrainte de trouver un avocat français qui se chargera de suivre le dossier jusqu'à la date du procès prévu pour janvier 2020.

Contrairement à certaines rumeurs qui stipulaient qu'elle etait interdite de sortir de la France, la Bimbo ivoirienne est bel et bien rentrée à Abidjan ce samedi 20 juillet 2019. Elle a été aperçue à l'aéroport de Paris lorsqu'elle s'appretait à prendre l'avion pour Abidjan, en compagnie de certains acteurs du showbiz ivoirien en France, qui sont entre autres, Sery Kiffy, Eric Saki, Dao l'Argent. Selon nos informations, Eudoxie Yao a foulé le sol ivoirien tard dans la nuit et est automatiquement rentrée chez elle. Aucune communication n'a pour l'instant été faite sur son arrivée en Côte d'Ivoire. Cependant elle a promis d'éclairer la lanterne de tous sur cette affaire dans les heures à venir.

'' De son coté, Mike le Bosso qui en veut énormément à la go Bobaraba, n'en fini plus de lui envoyer des pics. '' Je t’ai rendu grande alors que tu n’es pas côtée en France. Je t’ai fait voyager en première classe. Je t’ai mise dans une résidence meublée payée. Tu fais que des gens qui pouvaient pas me parler, m’insultent. Dieu va te payer pour cette ingratitude et cette méchanceté...Maintenant, je vais bien réfléchir avant d’aider un artiste. Certains artistes ivoiriens sont des personnes de mauvaise moralité'', a-t-il publié sur facebook.