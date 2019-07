Côte d’Ivoire : Les quatre péchés mignons d’Amadou Gon Coulibaly

Amadou Gon Coulibaly, actuel Premier ministre de Côte d’Ivoire, est pressenti pour succéder au président Alassane Ouattara en 2020. Mais celui que ses partisans appellent affectueusement « Le Lion », semble traîner plusieurs failles susceptibles de le desservir. Dans la publication ci-dessous, Karim Ouattara, anciennement proche de Guillaume Soro, bat en brèche tous les préjugés sur Amadou Gon.

Karim Ouattara parle de la proposition d’Amadou Gon Coulibaly pour succéder au président Ouattara

"Je me suis abstenu de parler de cette personnalité depuis que je fais des publications car je n’ai eu l’occasion de le fréquenter et partager son quotidien mais de loin, j’ai essayé de faire une opinion personnelle objective de lui. Si l’on le surnomme le Lion, il y’a certainement une histoire ou une raison que la jeune génération devrait chercher à savoir et éviter les stéréotypes.

Personnellement, j’ai essayé un petit sondage d’opinions au cas où il devrait être candidat à la succession du Pr. OUATTARA en 2020. À l’unanimité, tous ceux à qui je pose la question, me répondent sans hésiter, ‘’nonnn’’ il passera pas au suffrage universel. Ma réaction à cette réponse spontanée et majoritairement partagée par mes interlocuteurs a toujours été la même: l’étonnement et le questionnement; pourquoi pensez-vous donc qu’il n’est pas présidentiable?

La plupart des justificatifs tournent autour de 4 réponses: 1- les ivoiriens ne l’aiment pas; 2- il n’a pas le charisme nécessaire; 3- il est méchant/sévère; 4- il n’est pas en bonne santé. Et lorsque j’essaie de pousser les investigations sur chacune des réponses, l’interlocuteur lui même finit par se rendre compte que son opinion est erronée, subjective et fondée sur le Ouï-dire.

"On n'a pas besoin d’aimer d’Amadou Gon Coulibaly pour reconnaître qu'il est bon"

Pour preuve voici quelques justifications que je partage avec vous: Concernant la réponse: les ivoiriens ne l’aiment pas. J’essaie d’éviter d’épiloguer sur cette réponse car seule une élection pourra trancher définitivement cette question. De toute façon l’on n’a pas besoin d’aimer un chauffeur pour emprunter son bus s’il est établit que c’est un bon conducteur.

Dans cet élan, aucun de mes interlocuteurs n’a pu tenir un argument contraire au fait que c’est un technocrate et un bosseur, d’ailleurs ils se surprennent même entrain de faire ses éloges au point de dire parfois que c’est lui qui fait tout le boulot de OUATTARA, dont le bilan est un crève œil. Concernant la 2nd réponse, selon qu’il n’a pas le charisme nécessaire.

J’ai juste décelé des incohérences dans les justificatifs car celui qui donne cette réponse finit par dire qu’il est craint de tous dans le gouvernement et les administrations publiques. Parfois l’interlocuteur ne manque pas de me rappeler que c’est pas pour rien on l’appelle le loin et qu’il faut éviter d’avoir affaire à lui.

Franchement je n’arrive pas à comprendre l’argument selon qu’il n’a pas le charisme. D’ailleurs la gente féminine trouve sa voix rauque séductrice. (Je ne fais que relater ce que j’ai entendu. Essayez de poser la question à vos chéries, mais ne les frappez pas après quand leurs réponses vont pas vous plaire) Concernant la réponse: il est méchant ou sévère.

Aucun interlocuteur n’a pu me relater le différend personnel qu’il a eu avec lui ou point de faire l’expérience de sa méchanceté; Tous justifient cette réponse par: il paraît qu’il renvoie les gens qui insultent OUATTARA. S’il en est que cela est vérifié, expliquez moi bien comment vous pouvez soutenir la position d’un collaborateur qui insulte votre patron?

"Nul n'a le bulletin de santé d'Amadou Gon Coulibaly "

Là franchement les gars ça craint, cet argument ne peux soutenir sa méchanceté. Personne n’a pu me dire qu’il ne ‘’travaille’’ pas sur ses visiteurs. Les ivoiriens ont bien compris le sens du mot travailler ici, car au pays quand tu ne ‘’travaille’’ pas sur les gens, on dit partout tu es méchant.

Venons en au dernier point concernant sa santé. J’estime que cela est un vrai faux débat, car nous sommes tous des malades chroniques, même le paludisme traité à la naissance n’a jamais quitté notre quotidien. Paraît-il qu’il a une greffe de cœur, et bien si cela est avéré, c’est qu’il a traité le mal qu’il n’a pas choisit.

Un interlocuteur m’a soufflé qu’il fallait bien trouver quelque chose à lui mettre sur le dos, s’il n’est pas possible de mettre sa nationalité en doute il faut donc mettre sa santé en doute. De grâce, gardons-nous de trop pousser le jugement sur la santé d’autrui, nul n’a le bulletin de santé de son camarade et personne n’a une assurance bonne santé à vie.

À mon avis, la cellule de communication de l’homme doit redoubler d’effort, pour juguler les préjugés. En attendant de trouver un bon argument qui disqualifie le Sieur Amadou Gon Coulibaly, âgé seulement de 60ans, de la succession de OUATTARA en 2020, je vous souhaite un bon Dimanche. Peace and Love #KO".

Nb: Les titre, sous titres et chapeau sont de la rédactio