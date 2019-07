Transport aérien : Camair-co à nouveau connecté à Bangui et Libreville

La compagnie nationale aérienne du Cameroun (Camair-co) a annoncé la reprise de ses vols à destination de la capitale centrafricaine Bangui. Cette annonce intervient après la reprise des vols vers Libreville au Gabon.

En pleine restructuration, la compagnie nationale aérienne du Cameroun dessert de nouveau les capitales du Gabon et de la République centrafricaine. Ceci s’inscrit dans le cadre de la reprise des vols régionaux de Camair-co.

Les vols de Camair-co à destination de Libreville ont repris depuis le 16 juillet, comme l’annonce la compagnie. Les dessertes entre le Cameroun et le Gabon se feront à raison de cinq vols par semaine avec une flotte alternée Boeing 737-500, Embraer 145 et Bombardier Q400. L’Agence nationale de l’aviation civile du Gabon précise que les mardis, mercredis et jeudis, le vol CRC302 partira de Douala à 10h00 pour se poser à l’aéroport international Leon Mba à 11h00.

Les départs du vendredi sont prévus à 18h00 (arrivée à 19h00) et les dimanches à 15h00 (arrivée à 16h00). Au retour, le vol CRC303 quittera la capitale gabonaise à 11h40 pour se poser à douala à 12h40. Sur cette ligne, Camair-Co sera notamment en concurrence avec Rwandair et la compagnie privée gabonaise Afrijet. S’agissant de la ligne de Bangui rouverte le 18 juillet, Camair-co va desservir la capitale centrafricaine par deux vols hebdomadaires, au départ de Yaoundé et Douala.

Depuis plusieurs mois, Camair-co ne desservait plus bon nombre de destinations africaines du fait des pannes de la plupart des avions de sa flotte. Avec la location d’un Boeing 737-50, « l’Etoile du Cameroun » entend de nouveau briller dans le ciel de plusieurs capitales africaines.