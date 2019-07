Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 23 juillet 2019

La titrologie de ce mardi 23 juillet est largement dominée par la réunion du RHDP unifié qui s'est tenue, le lundi. La rencontre à venir entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo est également passée en revue par la presse ivoirienne.

Titrologie, le RHDP lance sa machine pour la présidentielle 2020

Les journaux ivoiriens, toutes tendances confondues, ont fait la lumière sur les futtures batailles électorales que les différentes formations politiques préparent dans la plus grande ferveur, chacun y allant de sa priorité et de sa stratégie. "Ouattara lance sa machine à gagner", lance L'Expression. Et l'ancien proche de Soro, l'Honorable Alpha Yaya Touré d'expliquer dans l'Intelligent d'Abidjan "Pourquoi aucun parti ne pourra battre le RHDP en 2020". L'Essor, revèle pour sa part qu'"aucour du conclave avec le Conseil politique, Ouattara a donné des directives aux grandes instances du RHDP". Ces directives ont été couronnées par "la mise en place du Comité des sages en septembre", précise La Gazette. "J'ai foi en notre capacité de remporter les élections en 2020", se veut très optimiste le président Alassane Ouattara dans les colonnes de Le Mandat.

Cependant, la bataille sera plus rude que le parti présidentiel ne le croit, dans la mesure où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est pressenti pour être le candidat du RHDP unifié ne fait pas le poids. "Gon, candidat (RHDP) de dimanche" barre à sa Une Le Nouveau Réveil, avant d'ajouter : "Plus dure sera sa candidature." Poursuivant, le journal proche du parti septuagenaire précise que la véritable alliance politique du moment, c'est celle unissant le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Front populaire ivoirien (FPI). "PDCI/FPI, le duo qui va réconcilier les Ivoiriens", révèle le journal vert, avant de précise que "la stratégie de la synergie d'actions se met en place. Les deux leaders de ces partis sont d'ailleurs en passe de se rencontrer. Soir Info, qui semble avoir des sources bien introduites, déclare : "Rencontre Gbagbo-Bédié à Bruxelles, tout s'accélère."