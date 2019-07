Debordo Leekunfa s'en prend à Barthélémy Inabo: ''Arrête çà''

Après avoir été traité d'impoli par Barthélémy Inabo Zouzoua, producteur de l'émission Variétoscope, Debordo Leekunfa a mis en garde le doyen de la Rti .

Debordo Leekunfa: ''Soit tu collabores avec les petits-frères, soit on te montre comment cela se passe''

Après la sortie officielle du tout dernier single de Debordo Leekunfa intitulé ''spécialité ivoirienne'', des rumeurs ont circulé sur la toile, disant que la chanson du Mimi sera introduite à l'emission de divertissement des vacances, dénommée Variétoscope. Des rumeurs qui ont fait suite à une publication de l'artiste Couper decaler dans laquelle il affirmait que le réalisateur de l'émission lui aurait promis de belles surprises.

Interrogé par abidjanpeople, le producteur de l'émission, Barthélémy Inabo Zouzoua a affiché un véritable désintéret pour la chanson de Debordo Leekunfa qu'il a traité d'artiste impoli. “Je ne sais pas de quoi on parle, franchement. Je n’ai discuté avec personne à ce sujet. Je n’ai pas été non plus contacté pour ça...Je n’ai jamais écouté cette chanson de Dj Debordo. Et puis ce garçon n’est pas du tout poli. Je ne suis pas intéressé. De toutes les façons, je pense que les gens lui ont fait savoir que c’est trop tard”, a laissé entendre Barthélémy Inabo Zouzoua.

Invité samedi à une emission sur Radio Nostalgie, l'auteur de spécialité ivoirienne, ne croit pas que ces propos proviennent de Barthélémy Inabo Zouzoua. ''Vous êtes sûrs qu’il a dit ça ? Non, il ne peut jamais dire ça. Est-ce que cela est avéré ?'', a-t-il demandé avant de mettre en garde le producteur de variotoscope. ''S’il veut que Variétoscope marche, qu’il ne rentre pas dans ça. Quand tu veux marcher, il faut savoir le faire avec sagesse. Soit tu collabores avec les petits-frères, soit on te montre comment cela se passe'', a ajouté Debordo Leekunfa.