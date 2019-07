''Debordo est très impoli, il ne m'intéresse pas'' (Barthélémy Inabo)

Le producteur de l'émission Variétoscope, Barthélémy Inabo a mis fin aux rumeurs qui annoncent la chanson de Debordo Leekunfa comme morceau imposée à la dite émission.

Barthélémy Inabo: ''Je n’ai jamais écouté cette chanson de Dj Debordo''

Après la sortie du dernier single de Debordo Leekunfa intitulé ''specialité ivoirienne'', certains acteurs du showbiz ont suggéré au Mimi de présenter sa chanson au comité d'organisation de l'emission de divertissement des vacances, denommée Varietoscope. Debordo Leekunfa avait par la suite, annoncé sur sa page facebook que sa chanson n'avait finalement pas été retenue.

‘’J’ai été contacté par Joseph Andjou, patron de l’emission ‘’C’est midi’’, qui est aussi à la réalisation de ce grand show qui est notre Varietoscope. Il m’a apporté ses félicitations sur ce tube ‘’spécialité ivoirienne’’ et m’a fait comprendre qu’il aurait aimé que ma musique soit la musique de varietoscope car elle correspond à leurs critères… Mais malheureusement la chanson est sortie un peu tard et Bebi Philip a déjà confectionné une musique spéciale pour varietoscope. De plus, les présélections sont bientôt finies‘’, a écrit Debordo Leekunfa qui annoncait que Joseph Andjou lui reserve tout même une surprise.

Depuis lors, la rumeur a donc annoncé une problable introduction de la chanson du Mimi à l'emission Varietoscope à partir des demi-finales. Une rumeur à laquelle le producteur de l'emission, Barthélémy Inabo Zouzoua, a mis fin. Interrogé par abidjanpeople, l'ancien animateur de la Rti a révélé qu'il n'a jamais parlé de ce sujet avec Debordo Leekunfa, et a affiché un refus de collaboration avec Debordo qu'il trouve "impoli".

“Je ne sais pas de quoi on parle, franchement. Je n’ai discuté avec personne à ce sujet. Je n’ai pas été non plus contacté pour ça”. Et BIZ de faire savoir ceci: “Je n’ai jamais écouté cette chanson de Dj Debordo. Et puis ce garçon n’est pas du tout poli. Je ne suis pas intéressé. De toutes les façons, je pense que les gens lui ont fait savoir que c’est trop tard”, a laissé entendre Barthélémy Inabo Zouzoua.