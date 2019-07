Alassane Ouattara et le RHDP déterminés à conserver le pouvoir

Le compte à rebours est en marche, selon Alassane Ouattara. La prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire c’est dans exactement 15 mois, et le RHDP s’active à infliger une cuisante défaite à ses adversaires de l’opposition politique ivoirienne.

Présidentielle 2020: Alassane Ouattara et le RHDP affichent leurs ambitions

La consigne est claire. Il est hors de question pour le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix de perdre l’élection présidentielle de 2020. D’ores et déjà, le chef de l’État Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP, fait des mains et des pieds pour éviter à son parti une surprise désagréable au soir de ce scrutin.

Lundi 22 juillet 2019 lors de la première rencontre du bureau politique du RHDP, élargie au directoire et au bureau exécutif, le président Alassane Ouattara a exhorté ses collaborateurs à travailler de concert pour le renforcement de la cohésion au sein du RHDP. Aussi n’a-t-il pas manqué d’inviter les cadres du cadet des formations politiques ivoiriennes à veiller à l’implantation du RHDP sur toute l’étendue du territoire national.

« J’ai foi en la capacité de remporter les prochaines élections présidentielles. Et je voudrais vous exhorter au renforcement de la cohésion au sein du RHDP et surtout son implantation sur l’ensemble du territoire national. La solidarité et l’esprit d’équipe doit continuer de prévaloir au sein du RHDP pour nous permettre d’avoir une victoire éclatante aux prochaines élections présidentielles », a exhorté le président du RHDP.

En septembre prochain, a promis le président Alassane Ouattara, seront nommés les membres du comité des sages, les vice-présidents du Parti et sera procédée à la mise en place du comité chargé du programme de gouvernement du RHDP. Les élections présidentielles sont prévues en Côte d’Ivoire pour octobre 2020, soit dans 15 mois, et le président Alassane Ouattara et le RHDP veulent rendre disponible leur programme de gouvernement au moins 12 mois avant la tenue de ces élections.