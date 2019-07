2020, Alassane Ouattara et le RHDP en "Conseil de guerre", ce lundi

D'importantes décisions sont attendues, ce lundi, à la réunion du Conseil politique du RHDP présidée par Alassane Ouattara. Au cours de cette rencontre, le président ivoirien donnera des directives aux grandes instances du parti présidentiel afin de préparer l'élection présidentielle de 2020.

Alassane Ouattara en conclave avec le Conseil politique du RHDP

A quinze mois de l'élection présidentielle de 2020, les différents états-majors des potentiels candidats sont en branle pour occuper le terrain politique et s'attirer la sympathie des citoyens ivoiriens. Mais avant d'aller à la rencontre des électeurs, il convient au préalable de peaufiner une stratégie d'approche convenable afin de mieux appâter les futurs votants. C'est dans cette optique que le RHDP unifié, le parti présidentiel qui entend conserver le pouvoir, a décidé de se réunir, ce lundi 22 juillet, sous le coup de 17 h GMT, pour mieux s'organiser.

Après la mise en place des instances du parti, notamment le Conseil politique, le Directoire et la Direction exécutive, une grande rencontre est donc organisée au Sofitel Hôtel Ivoire pour bien définir les tâches de chacune d'elles à travers un cahier de charges bien précis.

Cette annonce a été faite dans la nuit de dimanche à lundi, par le Président Alassane Ouattara lui-même sur son compte Twitter officiel. "Je présiderai, ce lundi 22 juillet à 17 h, une réunion du Conseil Politique du RHDP élargie au Directoire et à la Direction Exécutive du Parti, au Sofitel Abidjan - Hôtel Ivoire", a-t-il lancé à l'égard des militants de la majorité présidentielle. L'on s'attend d'ores et déjà à des mots d'ordre clairs et précis pour la victoire du RHDP en 2020. Le parti au pouvoir ne cesse d'ailleurs d'affirmer que "tout est bouclé, tout est géré".

L'opposition ne reste cependant pas oisive. Elle continue de s'activer pour la réforme de la CEI, gage d'une élection crédible et transparente.

Notons en outre que dans la matinée de ce lundi, à 10 h, le Chef de l'Etat participera à la Cérémonie d'ouverture solennelle des Journées portes ouvertes des Institutions de la République, au Sofitel Abidjan - Hôtel Ivoire.