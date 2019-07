Molière crache ses vérités à Molaré et se retire du Primud 2019

Après les retraits de la web comédienne Yvidéro et du chantre Richard Krémé, le zouglouman Molière a décidé de se retirer du Primud 2019

Molière à Molare: "Je n'attends rien du Primud"

Le Prix international des musiques urbaines et du Couper decaler (Primud), initié par l'un des concepteurs du Couper décaler, Molaré, pour célébrer chaque année les artistes qui se sont distingués en Côte d'Ivoire, n'est pas approuvé par de nombreux acteurs du showbiz ivoirien. Après avoir été confronté au refus de participation de certains cadors du Couper decaler tels qu'Arafat dj, Debordo Leekunfa, Kédjévara et Claire Bahi, Molaré a encore constaté le retrait de la web humoriste Yvidero et du chantre Richard Krémé bien que nomminés.

Le promoteur du Primud, Soumahoro Mauriféré dit Molaré, pour sa part, avait affiché une farouche détermination à aller jusqu'au bout avec les artistes volontaires. '’On ne va pas continuer de spéculer sur les personnes réfractaires. On ne va pas supplier quelqu’un pour participer au Primud. S’il y a des désistements, on ne va pas s’appesantir là dessus. Ils sont libres et responsables de leurs actes‘’, a déclaré Molaré lors d’une interview accordée à abidjanpeople. Mais quelques jours après les propos tenus par Molaré, un autre artiste bien connu en Côte d'Ivoire, Molière, a ordonné que son image soit rétirée de tous les supports du Primud tout en dévoilant les raisons qui ont motivé ce choix.

''Je suis Molière, artiste chanteur avec à mon actif 4 albums à succès sur le marché discographique, plus de 18 ans de carrière. Je n'ai pas l’habitude de faire ce genre de sortie mais je vous prends à témoins et demande aux organisateurs de M groupe avec à leur tête Molare, de retirer tranquillement mon image du Primud 2019. J’avais déjà exprimé mon refus de participer à toutes les éditions à venir du primud pour le manque de respect et certaines choses que je ne trouvais pas catholiques l’année dernière. Je me suis battu pour me positionner dans la sphère musicale et je continue de faire mon petit bonhomme de chemin pour une carrière musicale bien au-delà de mes espérances. Je n'attends rien du Primud et je veux que les organisateurs respectent ma décision...A vous mes fans, je vous prie de ne pas participer à un quelconque vote me concernant'', a publié Molière sur les réseaux sociaux.

Ce retrait de Molière jette tout de même le discrédit sur le Primud d'autant plus que les raisons évoquées par Molière sont quasiment les mêmes que celles des autres refractaires, excepté le chantre Richard Krémé qui s'est retiré pour ses convictions réligieuses.