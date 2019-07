Titrologie: Revue de la presse ivoirienne du jeudi 25 juillet 2019

La titrologie de ce jeudi 25 juillet 2019 est très variée. Plusieurs sujets ont été traités par les quotidiens ivoiriens. L’actualité du chef de l’Etat ainsi que celle d’autres personnalités politiques ivoiriennes dont Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Soro Guillaume et Adama Bictogo, a été passée en revue par la presse ivoirienne ce jeudi.

‘’ 3000 autres prisonniers libérés ! Ouattara, une largesse à tout rompre. Encore, un gros sacrifice pour la cohésion. Toutes les grandes décisions prises hier ‘’, peut-on lire à la Une du quotidien Le Rassemblement qui s’est également penché sur les propos tenus par Adama Bictogo lors de la première réunion de la direction exécutive du Rhdp. ‘’Bictogo se livre et crache du feu. A l’opposition 1+1=1, aucune valeur ajoutée. Bédié-Gbagbo, ça ne nous intéresse pas. Notre souci, c’est le peuple ivoirien", a affiché Le Rassemblement en Co Une. Le journal Le Patriote s’est également penché sur ces deux sujets. ‘’Adama Bictogo, nous ne nous arrêterons plus jusqu’en 2020’’ où encore "Bédié et Gbagbo, c’est 1+1=1’’, a indiqué le dit journal à sa Une. Revenant sur la décision prise en conseil des ministres par le président Alassane Ouattara, le confrère titre: ‘’ Le chef de l’Etat accorde une grâce à 3000 détenus de droit commun‘’, indique-t-il. Le Jour plus s’est aussi intéressé aux propos d’Adama Bictogo lors de la première réunion de la direction du Rhdp en affichant à sa Une ceci: ‘’La Can de l’élection 2020 est lancé, nous allons la gagner au premier tour. Notre rentrée se fera en septembre ‘’ .

Pour sa part, le quotidien L’inter a mis l’accent sur la prochaine rencontre entre Bédié et Gbagbo ‘’ Avant leur rencontre de Bruxelles, Bédié passe un autre coup de fil à Gbagbo , ce qu’il a dit’’, indique le journal qui annonce qu'une tournée conjointe Pdci-Fpi se prépare’’. Proche du RHDP, Le Matin pointe à sa Une ‘’Bédié-Gbagbo, ce qui coince réellement à Bruxelles. Tout sur les enjeux cachés d’une rencontre au sommet ‘’. Outre cette prochaine rencontre entre les deux ex chefs d'État, l’affaire entre Laurent Gbagbo et la Cpi préoccupe certains organes à l’instar de Le Quotidien d’Abidjan qui indique à sa Une ‘’Quelque chose se prépare pour Gbagbo en septembre ‘’. De son côté, Le temps revient sur l’affaire des 3000 milliards sur le compte de Gbagbo en Suisse. ‘’Faux, faux, rien que du faux !", informe le journal.

Soir Info, quant à lui, s’est étalé sur l’actualité de l’ex président de l’Assemblée nationale, Soro Guillaume, en affichant à sa Une ‘’Soro reçoit le soutien d’un président africain. Ouattara rentre dans une colère noire ‘’