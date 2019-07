Soro Guillaume pose problème à Laurent Gbagbo et Bédié

Arrivé en France, le mardi 2 juillet 2019, Henri Konan Bédié devrait échanger avec Laurent Gbagbo à Bruxelles. Les deux hommes doivent s'entretenir à-propos d'une probable alliance afin de faire ''tomber'' le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) en 2020. Mais les choses ne semblent pas si aisées.

Laurent Gbagbo et la "trahison" de Guillaume Soro

Sauf changement de dernière minute, Henri Konan Bédié a prévu de s'envoler pour la Belgique où il rencontrera son "petit frère", Laurent Gbagbo. Le président du Parti démocratique de Côte d' Ivoire (PDCI) rêve d'une alliance avec le Front populaire ivoirien (FPI) dont le maître à penser est assigné à résidence à Bruxelles, après son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI) le 1er février 2019. Le "sphinx" de Daoukro espère pouvoir convaincre le fondateur du parti à la rose de le rejoindre au sein d'une alliance dont ferait partie Guillaume Soro. Et c'est là que justement ça coince.

Laurent Gbagbo a encore en mémoire la "trahison" de Guillaume Soro, son filleul alors que celui-ci militait à la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d' Ivoire (FESCI). En effet, à la présidentielle de 2010, au moment où le président du FPI et son grand rival, Alassane Ouattara, se disputaient le pouvoir d'Etat, le député de Ferkessédougou (Nord du pays) a pris fait et cause pour le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. À la chute du pouvoir de Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, l'ex-secrétaire général des Forces nouvelles a été nommé Premier d' Alassane Ouattara, qui venait de s'emparer du pouvoir, après une crise politico-militaire.

Le temps est passé. Mais cela fait tout de même huit ans que Laurent Gbagbo n'a pas échangé avec celui qu'il considérait comme le "meilleur des Premiers ministres". Le patron du FPI acceptera-t-il de suivre Bédié dans une alliance avec Guillaume Soro ? L'époux de Simone Gbagbo pourrait faire des difficultés à Henri Konan Bédié. À plusieurs reprises, l'ancien patron de l'hémicycle ivoirien a émis le désir de se rendre à La Haye, afin de demander pardon à Gbagbo. Silence radio du côté de l'homme qui a dirigé la Côte d' Ivoire de 2000 à 2011. Si le président du Comité politique a été reçu par N'Zuéba, il n'a pas encore eu l'opportunité de parler avec le père de Michel Gbagbo. En un mot, le président du PDCI aura fort à faire pour convaincre Laurent Gbagbo.