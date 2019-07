CAN 2019: Ballon d’Or africain, Didier Drogba a fait son choix

Didier Drogba est revenu sur la victoire de l’Algérie lors de la CAN 2019 dans un entretien accordé à Koora. L’ancien capitaine des Eléphants révèle aussi le joueur dont il a admiré les prestations.

Didier Drogba donne son favori pour le Ballon d'Or africain.

L’Algérie a survolé la CAN 2019 et s’est (logiquement) imposée en finale de la 32e édition de la Coupe d’Afrique de football. Légende vivante du football africain, l’Ivoirien Didier Drogba estime que le deuxième sacre des Fennecs est mérité. Dans un entretien accordé au média arabe Koora, le meilleur buteur des Eléphants salue l’attitude des joueurs algériens, menés par leur entraineur Djamel Belmadi.

« L’Algérie mérite le titre, l’équipe a réussi à sortir plusieurs grosses rencontres durant la CAN. C’est une sélection homogène avec de la cohésion entre les membres de l’équipe sur le terrain», a déclaré Didier Drogba avant d’ajouter. Cela ne s’est pas fait par hasard, c’est grâce à l’expérience et au travail de Djamel Belmadi. Il a donné une âme à son équipe et il a créé de l’ambition chez ses joueurs avant et pendant la compétition. Il a réussi à passer tous les obstacles un à un lors du tournoi ».

S’il a été conquis par le talent de l’Algérien Ismaël Bennacer, désigné meilleur joueur de la CAN 2019, Didier Drogba est surtout admiratif du capitaine des Fennecs Riyad Mahrez. Pour l’ancien Eléphant, le numéro 7 algérien a surclassé d’autres grandes stars attendues à la CAN. « Riyad Mahrez s’est largement imposé face à Mané et Salah et cela à cause d’une seule et unique raison : il a travaillé pour le collectif et il s’est éloigné du jeu individuel. Il a aussi trouvé les éléments qui l’ont aidé à être à son meilleur niveau ce qui n’est pas le cas de Salah et Mané », estime Drogba.

Comme son rival sénégalais, Riyad Mahrez a fini la CAN 2019 avec 3 buts. Avec le trophée de la CAN en poche et sa saison aboutie en Angleterre, l’Algérien est un sérieux candidat au Ballon d’Or africain. Un titre qu’il s’était déjà adjugé en 2016.