Charles Blé Goudé se dresse contre Nady Bamba depuis La Haye

Charles Blé Goudé court un gros risque. Au moment où fait rage la rumeur sur sa nouvelle qualité de personna non gratta auprès de Laurent Gbagbo, l’ancien prisonnier de la Cour pénale internationale (CPI) ouvre un autre front.

Charles Blé Goudé déclare la guerre à Nady Bamba

Charles Blé Goudé vient-il de se tirer une balle dans le pied? Récemment, des propos prêtés à Nady Bamba, la seconde épouse de Laurent Gbagbo, dont afrique-sur7 avait pu avoir connaissance, indiquaient que l’ancien leader de la galaxie patriotique avait été déclaré personna non gratta auprès du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), lui aussi, à peine sorti de prison et résidant à Bruxelles en attendant son retour en Côte d’Ivoire. Une décision grave mais prise par la native de Touba du fait du rapprochement entre Charles Blé Goudé et l’ex Première dame Simone Ehivet, épouse légale de Laurent Gbagbo.

« Au moment où je te parle, je suis assise avec mon mari (Laurent Gbagbo). Dis à ton Blé Goudé, qui rend des honneurs à Simone (Ehivet Gbagbo) et l’appelle pour la consoler, que les portes de mon mari lui seront fermées à jamais », aurait déclaré Nady Bamba à un proche de « Gbapê ». C’est une lapalissade que de dire que cette dernière exerce une influence toute particulière sur l’ancien chef de l’Etat ivoirien. A l’époque du pouvoir des « Refondateurs », les rapports entre Nady Bamba et Simone Gbagbo n’ont jamais été aussi meilleurs.

Les deux ex-Premières dames se sont menées une guerre farouche par personnes interposées. Après huit années passées auprès de Laurent Gbagbo en détention à La Haye, Nady Bamba semble avoir réussi à écarter Simone Gbagbo de la vie du « Woody de Mama ». Mais comme dit l’adage: « Le serpent n’est pas encore mort », elle reste sur le qui vive et serait prête à en découdre avec tout proche de Laurent Gbagbo qui aurait des atomes crochus avec Simone la militante. Pourtant, dans l’interview qu’il a accordée à Soir Info, Charles Blé Goudé semble avoir fait le choix de l’ex députée de la commune d’Abobo.

« J’ai toujours eu beaucoup de respect pour elle (…) En tant que mère elle se préoccupe aussi du bien être de l’humain que je suis. Elle s’intéresse à ma personne et pas uniquement au personnage Blé Goudé. Elle ne passe pas son temps à ne me faire que des reproches. Connaissant ma situation ici à La Haye, elle sait que moi aussi j’ai besoin d’amour », lâche-t-il. Cet attachement de Charles Blé Goudé à Simone Gbagbo en dit long sur ses rapports avec Nady Bamba qui, pourtant réside en Belgique, donc non loin de La Haye où réside Charles Blé Goudé depuis sa remise en liberté par la CPI.

Mais là, ne se situe pas le problème. En manifestant autant d’égards pour Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé ne serait-il pas en train de se fermer les portes à Nady Bamba, et pourquoi pas, à Laurent Gbagbo dont-il se dit que cette dernière gère l’agenda? Quoi qu’il en soit, les Ivoiriens attendent le retour de leurs deux anciens célèbres prisonniers au pays afin de sceller avec eux la réconciliation nationale tant prônée par tous.