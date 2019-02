CPI: Procès en appel, ce qui attend Gbagbo et Blé Goudé à LaHaye

Me Jean Serge Gbougnon, avocat de Charles Blé Goudé, a fait des révélations sur ce qui pourrait être la suite du procès qui oppose son client à la procureur Fatou Bensouda devant la Cour pénale internationale (CPI).

Des révélations sur la suite du procès de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo

Acquittés en première instance, le mardi 15 janvier 2019, puis libérés sous conditions en appel le vendredi 1er février, Charles Blé Goudé et son mentor Laurent Gbagbo pourraient ne plus retourner en prison. C'est du moins ce que révèle Me Jean Serge Gougnon, membre de l'équipe de défense de l'ancien patron de la galaxie patriotique.

« Considérons que le procureur décide de faire appel du verdict rendu par la chambre de première instance. Si jamais, elle fait droit à cette requête, la Chambre d’appel nous demandera de venir continuer le procès. (…) et je pense que cela n'arrivera pas », a-t-il expliqué.

Me Gougnon soutient mordicus qu'il sera difficile, voire même impossible pour le procureur de prouver la culpabilité de l'ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement sur les faits graves qui leur sont reprochés.

« Jamais quelqu'un ne pourra prouver que mon client, ou le président Laurent Gbagbo, ont pu concevoir un plan commun pour exterminer une catégorie de personnes », dit-il, avant de marteler : « En toute franchise, même si vous donnez 10 ans au bureau du procureur, il ne pourra jamais prouver cela parce que ça n’a pas existé. C’est à peu près ce que dit le résumé de la décision. »

Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont deux acteurs majeurs de la crise post-électorale qui a endeuillé la Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Un bilan officiel fait état de plus de 3000 morts et d'importants dégâts matériels.

Conduits devant la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, les deux Ivoiriens seront acquittés au motif de la faiblesse des preuves pouvant justifier leur condamnation.

Si, la Belgique accueille pour l'instant l'ancien président ivoirien après son acquittement, ce n'est pas le cas pour Charles Blé Goudé. Il réside toujours dans un hôtel sur le territoire hollandais, le temps pour le greffe de la CPI de lui trouver un pays d'accueil.