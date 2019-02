Côte d'Ivoire: Sylvain Takoué sollicite une rencontre Bédié - Gbagbo à Bruxelles

Sylvain Takoué, président du Rassemblement des fiers ivoiriens (R.F.I.), a vivement recommandé, au président Bédié, du Parti democratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), un tête-à-tête avec Laurent Gbagbo, à Bruxelles, lieu de résidence de l'ancien president ivoirien, après son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI). Cette rencontre pour lui, sera determinante, pour la reconquête du pouvoir d'Etat envisagée par la plateforme de l'opposition ivoirienne initiée par M. Bédié.

L'intégralité des recommandations de Sylvain Takoué à Bédié

Une parole, la vôtre, celle du Oui, appelant à voter massivement l’opposant Alassane Ouattara, avait suffi d’être publiquement dite, en 2010, pour laisser celui-ci monter sur le trône présidentiel et gouverner depuis bientôt 10 ans la Côte d’Ivoire. Une autre parole, la vôtre, encore celle du Oui, appelant à la candidature unique du président-candidat Alassane Ouattara, avait aussi suffi d’être publiquement dite en 2014, pour laisser celui-ci se satisfaire d’un deuxième mandat présidentiel qui prend fin dans un peu moins de deux ans.

Vous avez ainsi, comme on le dit communément, été un « faiseur de roi », dont la parole suffit d’être publiquement dite, pour faire accepter et faire passer un message politique national d’importance en Côte d’Ivoire.Mais on se souvient, aussi, qu’il avait suffi qu’une parole, toujours la vôtre, mais celle du Non, soit courageusement dite pour refuser, au décès en 1993, du Président Félix Houphouët-Boigny, l’ambition de la succession présidentielle, que voulait se donner son Premier ministre d’alors, Alassane Ouattara, qui affichait une méconnaissance de la Constitution du 3 novembre 1960. Monsieur le Président,Vous êtes donc un homme d’Etat dont la parole vaut, compte et pèse en Côte d’Ivoire, pays qui vous a vu assurer par intérim, la succession présidentielle correcte, de 1993 à 1995, puis assumer, par élection, la pleine présidence de la République, de 1995 à 1999, hélas, brutalement interrompue par un coup d’Etat militaire impopulaire.

Vous êtes donc un homme d’Etat qui sait politiquement dire « Oui » ou « Non », quand la situation intérieure du pays l’exige, et qui sait faire passer le message politique de ce « Oui » ou de ce « Non », dans le pays, la politique étant définie, par le père fondateur de la Nation ivoirienne, comme étant la saine appréciation de la réalité du moment.Aujourd’hui, vous vous dressez, pour dire encore courageusement Non, comme en 1993, à celui que vous avez fait chef d’Etat et qui, au gré du temps, s’est donné la propension de vouloir le demeurer, au mépris de l’alternance politique prévue par la Constitution de décembre 2016, qu’il a lui-même instaurée.

Monsieur le Président,

Rassurez-vous, car vous tenez, désormais l’avenir du pays par le bon bout, si ce nouveau refus que vous lui faites, après celui de 1993, si ce Non que vous opposez à son ambition politique personnelle, va jusqu’à lui faire reprendre démocratiquement des mains, le pouvoir d’Etat dont il se prévaut et qui se risque à une incroyable longévité anti-démocratique.Il vous incombe, politiquement, pour boucler la boucle et mieux réussir votre grand élan de rupture, de faire tout votre possible pour faire revenir Laurent Gbagbo dans la République en allant le rencontrer en personne à Bruxelles.

Oui, allez en audience fraternel auprès de lui en Belgique, allez lui faire et apporter le yako traditionnel du pays Akan, allez vous-même prendre la main de cet illustre compatriote qui compte et vaut aussi son pesant d’or dans la balanpolitique nationale de la Côte d’Ivoire, pour que notre plateforme non-idéologique soit la première force stratégique du pays, qui ne veut rien d’autre que faire triompher l’alternance politique en toute démocratie et faire gouverner la Côte d’Ivoire par un gouvernement d’union nationale.

Nous croyons et pensons qu’il urge de vous voir marcher, côte à côte et main dans la main, avec le président Laurent Gbagbo, pour faire reprendre le pays à cette Plateforme nationale des fiers Ivoiriens chantez par notre Hymne national, l’Abidjanaise. Le moment de passer ainsi le pas n’est-il pas enfin venu, pour vous, en vue de remettre la Côte d’Ivoire à l’endroit ? Le symbolisme, mais aussi le réalisme, de votre visite à la fois personnelle, politique et stratégique à Laurent Gbagbo en Belgique sera d’une très grande expression d’ouverture au rassemblement des fils et filles du pays, traduite ainsi dans les faits.

Ce qui fait tant peur aux tenants du parti unifié que nous avons en face de notre Plateforme nationale, c’est de voir Laurent Gbagbo revenir librement dans sa patrie et rejoindre effectivement la grande vision de rassemblement national et de reconquête de la République, que vous avez su initier et impulser, et qui remporte le satisfécit de la majorité sociologique faussement et trompeusement revendiquée par ceux qui gouvernent le pays en ne sachant plus comment s’y maintenir raisonnablement.

Monsieur le Président,

On dit bien que le pied va là où le cœur se trouve. Permettez-moi de vous le suggérer encore avec insistance : levez-vous de Daoukro et allez à Bruxelles, faire avec Laurent Gbagbo, le tête-à-tête historiquement attendu, et ce dialogue direct politiquement souhaité, qu’il n’hésiterait pas, lui, à accepter de faire avec vous pour que la stratégie de la complémentarité fasse triompher notre marche commune pour la reconquête démocratique du pouvoir d’Etat en 2020.

Sylvain Takoué,

Président du Rassemblement des Fiers Ivoiriens (R.F.I.)