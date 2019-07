Côte d’ Ivoire : Blé Goudé interdit d'accéder à Laurent Gbagbo

Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont comme fils et père dans la politique ivoirienne. Cette grande complicité entre le fidèle parmi les fidèles de Laurent Gbagbo pourrait prendre fin si les manoeuvres d’éloignement du fils du père ne s’arrêtent pas.

Charles Blé Goudé a partagé ces 5 dernières années le quotidien du Président Laurent Gbagbo, son codétenu à La Haye. Le patron du COJEP a donc resserré ses liens avec l’ancien Président de la Côte d’ Ivoire. Mais cette grande proximité entre ces deux hommes n’est pas du goût de tout le monde, si on en croit des nouvelles en provenance de la galaxie pro-Gbagbo d' Europe.

En effet, Charles Blé Goudé est resté attaché à certaines personnes au FPI. Simone Gbagbo, l’épouse légitime de son chef en particulier. Le « Génie de Pkô » ne manque donc aucune occasion de tresser les lauriers à cette dame qu’il considère aujourd’hui encore comme la mère de la gauche ivoirienne et avec qui il entretient d’excellents rapports.

Blé Goudé séparé de Laurent Gbagbo par jalousie ?

C’est cette reconnaissance de Charles Blé Goudé à Simone Gbagbo qui donnerait des boutons à certains dans le cercle rapproché de Laurent Gbagbo en Belgique. Il se dit que la seconde épouse du chef, dont l’influence serait grandissante, depuis sa sortie de prison, n’aurait pas manqué de prononcer quelques griefs à l’endroit du fondateur du Congrès panafricain pour la Justice et l'égalité des peuples (Cojep).

Selon un membre actif du COJEP sur le web du nom de Roland Gbahe, Nady Bamba, la seconde épouse de Laurent Gbagbo aurait appelé Monsieur Diaby Youssouf, directeur de cabinet de Charles Blé Goudé, pour lui faire comprendre que son patron n’avait plus accès au Président Laurent Gbagbo.

Elle aurait confié à Diaby Youssouf : « Au moment où je te parle, je suis assise avec mon mari (Laurent Gbagbo). Dis à ton Blé Goudé, qui rend des honneurs à Simone (Ehivet Gbagbo) et l’appelle pour la consoler, que les portes de mon mari lui seront fermées à jamais. »

Blé Goudé menacé par Nady Bamba, la seconde épouse de Gbagbo

Et selon cette source, Nady Bamba ne se serait pas arrêtée là. Elle aurait rajouté « Et puis lorsque nous rentrerons en CI, dis-lui qu’il devra se tenir à carreau sinon il regrettera son affront. »

Cette information aurait pu passer comme une rumeur de plus à mettre sur le compte d’une campagne de dénigrement de Nady Bamba, qui en réalité semble souffrir de n’être que la seconde épouse de Laurent Gbagbo. Mais le fait est que cette rumeur est persistante. Cette grandissante emprise de Nady Bamba sur la personne de Laurent Gbagbo et les derives qui vont avec est même dénoncée en coulisse par plusieurs personnalités du FPI et amis de longue date du Président.