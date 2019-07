Le footballeur Clinton Njie trempé dans un scandale sexuel

Depuis plusieurs heures, une vidéo incluant l’attaquant camerounais Clinton Njie fait le tour des réseaux sociaux. Il s’agit d’une sextape de plus d’une minute mise en ligne par le joueur.

L’ancien joueur de Marseille Clinton Njie au cœur d’une sextape devenue virale.

A peine transféré en Russie au Dynamo Moscou, l’attaquant camerounais Clinton Njie fait déjà parler de lui dans l’extra-sportif. Depuis quelques heures, le natif de Buea apparait dans une vidéo à caractère sexuel qu’il aurait mise en ligne lui-même par erreur.

Selon plusieurs sources, Clinton Njie a partagé ladite vidéo sur sa story Snapchat. On voit l’international camerounais (26 sélections/7 buts) allongé sur un lit et accompagné d’une jeune fille en pleins ébats. En quelques minutes, cette sextape est devenue virale et des clichés ont commencé à fuiter sur la toile. Sur Facebook par exemple, les clichés du joueur sont passionnément commentés par bon nombre d’utilisateurs.

L'attaquant des Lions indomptables lui de son côté a tenu à s’excuser suite à cet incident. « Je regrette, j’avais trop bu et j’ai appuyé sur le mauvais bouton », a-t-il indiqué. Cet incident va surement ternir son image. Il faut souligner que ce n’est pas la première fois que Clinton Njie est cité dans un scandale sexuel.

En 2018 déjà, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille avait été accusé d’avoir invité deux filles dans sa chambre lors d’un rassemblement avec la sélection nationale. Il avait à l’époque été sommé de s’expliquer par sa fédération qu’il le réprimandait déjà pour un retard alors qu’il devait rejoindre la tanière plus tôt.