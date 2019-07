Guillaume Soro nargue Ouattara: Ce qu'il dit de Bédié et Gbagbo

L'ex-chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, a réagi à la rencontre qui a eu lieu lundi 29 juillet 2019 à Bruxelles entre les deux anciens chefs d'État ivoiriens, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.



Guillaume Soro et le Comité politique, satisfaits de la rencontre Gbagbo-Bédié

Le rendez-vous de Bruxelles annoncé en grande pompe et qui devait réunir les deux anciens chefs d’État ivoiriens Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, s'est tenu lundi 29 juillet 2019 en présence des dignitaires des deux partis, le Front populaire ivoirien (FPI) et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA). Cette rencontre jugée « salutaire » par certains et « historique » par d’autres a bien évidemment fait réagir Guillaume Soro et son Conseil politique.

Dans un communiqué, le mouvement porté par l’ancien chef de la rébellion des Forces nouvelles n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction de l’initiative entreprise par ces deux figures de proue du microcosme politique ivoirien. « Le Comité politique se réjouit des retrouvailles fraternelles entre ces fils éminents de la Côte d’Ivoire et salue leur engagement à œuvrer dans le sens de la Réconciliation entre les Ivoiriens et tous les habitants de la Côte d’Ivoire », indique le communiqué signé de Messou Kablan, porte-parole principal du Comité politique.

Le mouvement politique dirigé par Guillaume Soro, poursuit le communiqué, demeure convaincu que le « Pardon » et la « Réconciliation » prônés par son leader « constituent les ferments pour la construction de la Nation ivoirienne et de l’édification d’un État de droit véritable en Côte d’Ivoire ». Pour rappel, Guillaume Soro, acteur direct de la crise militaropolitique de 2002-2011 en Côte d’Ivoire, s’est érigé en apôtre de la paix et de la réconciliation depuis sa rupture d’avec son ancien allié, Alassane Ouattara.

Après avoir, « sous contrainte », libéré le tabouret de l’Assemblée nationale, le natif de Ferkéssedougou arbore désormais le costume d’opposant aux côtés du PDCI-RDA d’Henri Konan Bédié et du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. Un front uni contre Ouattara pourrait être mis en place dans la perspective de l’élection présidentielle d’octobre 2020.