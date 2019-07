Retour de Gbagbo, Henri Konan Bédié lance l'appel de Bruxelles !!!

Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont finalement rencontrés, ce lundi 29 juillet 2019, à Bruxelles. Dans le communiqué final qui a sanctionné cette rencontre au sommet entre ces deux gros bonnets de la politique ivoirienne, le retour du fondateur du FPI a été mentionné en bonne place.

Henri Konan Bédié s'impatiente du retour de Gbagbo

La période où Henri Konan Bédié clamait haut et fort que « Gbagbo est mieux là où il se trouve » pour évoquer sa détention à La Haye est totalement révolue. Après l'effritement des relations entre le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Président Alassane Ouattara, le Sphinx de Daoukro envisage une possibilité d'alliance avec le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI). Aussi, après des rencontres par collaborateurs interposés, Gbagbo et Bédié se sont-ils finalement retrouvés, face à face, ce lundi, à Bruxelles.

Ces deux leaders politiques ivoiriens que tout opposait jusque dans un récent passé, ont décidé de faire table rase de toutes leurs divergences afin de faire chemin ensemble pour les prochaines batailles politiques en Côte d'Ivoire. Ils l'ont d'ailleurs réitéré dans le communiqué conjoint produit après cette rencontre de Bruxelles.

Au point 7 de ce communiqué, « Son Excellence Monsieur Henri Konan BEDIE s’est particulièrement réjoui de l’acquittement du Président Laurent GBAGBO, et lui a vivement souhaité un retour rapide en Côte d’Ivoire pour participer activement au processus de Réconciliation nationale. » Lors de l'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé par la CPI, le 15 janvier dernier, le président du PDCI-RDA avait ainsi réagi : « Il est libéré, il rentre dans son pays, et il retrouve tous ses droits civiques. »

Ce souhait résonne en effet comme « l'appel de Daoukro » lancé par Bédié depuis son fief, en septembre 2014, pour un soutien à la réélection du président Ouattara. Sauf que cette fois-ci, c'est son adversaire d'hier qui est en passe de devenir son allié pour engager la lutte contre l'ex-allié du RHDP.

Ne dit-on pas qu'en politique, il n'y a pas d'alliance contre nature ?