C'est officiel ! Le combat entre Booba et Kaaris aura lieu

Les deux rappeurs Booba et Kaaris ont annoncé avoir signé un contrat pour la tenue d’un combat de MMA. Le duel entre les deux rivaux a été officialisé.

Booba et Kaaris, la date du combat désormais connue

Les deux icônes du rap français , Booba et Kaaris, qui autrefois étaient de très bons amis, sont aujourd'hui les pires ennemis du monde. Après plusieurs piques qu'ils s'envoyaient régulièrement sur les réseaux sociaux, les deux hommes en sont même venus aux mains en déclenchant une bagarre rangée le 1er août 2018, dans le hall d'embarquement de l'aéroport d'Orly. Une violente bagarre qui avait provoqué des retards de vol et la fermeture temporaire de l'aéroport. Une douzaine de personnes y compris les deux artistes avaient été interpellées à l'issue de l'échauffourée. Kaaris et Booba avaient été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende pour leur grabuge.

Quelques jours après leur libération, les deux hommes s'étaient promis un combat à la loyale sur un ring. Après des mois de provocations sur les réseaux sociaux, de fausses annonces, de coups de pression, les deux hommes ont annoncé, chacun de leur côté, avoir signé un contrat pour la tenue d’un combat de MMA ( "Mixed martial arts", cette discipline où presque tous les coups sont permis)

C'est d'abord Booba qui a donné l'information via son compte sur Instagram '' Voilà !!! C’est signé de mon côté, il ne reste plus que la signature de Kaaris pour que le combat ait lieu. L’Événement se déroulera en Suisse, le 30 novembre 2019, dans l’enceinte de la St Jakobshalle à Bâle (capacité 12 000 personnes)", a-t-il précisé.

De son côté, le rival de Booba, Kaaris, a également publié une vidéo dans laquelle il confirme l'organisation du combat non sans se moquer de son futur adversaire. "Arrête de t'exciter devant les jeunes parce que tu as signé un papier. On a reçu ton torchon hier à minuit et il est signé. Rendez-vous le 30 novembre pour la purge", a-t-il répliqué.