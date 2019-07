Côte d'Ivoire: Asalfo dévoile les secrets de sa réussite

Le leader vocal du groupe Magic, Traoré Salif dit Asalfo, a révélé le rôle important qu'a joué son épouse dans sa carrière.

Asalfo: ''Ayez une femme qui pense à vous avant elle''

Le lead vocal du célèbre groupe Zouglou Magic System, Traoré Salif dit Asalfo, est aujourd'hui l'un des acteurs incontournables du showbiz en Côte d'Ivoire. Avec ses 3 compagnons, ils ont imposé leur genre musical du côté de l'Europe et sont aujourd'hui plébiscités dans les meilleurs spectacles en occident. En tant que promoteur du Fesival des musiques urbaines d'Anoumanbo (Femua), Asalfo a fait de cet événement culturel une institution en Côte d'Ivoire. Et pourtant les choses n'ont pas été aussi faciles pour Asalfo qui a aussi connu sa période de galère. Il fut un moment où Asalfo a failli tout abandonner mais il a su se maintenir grâce à sa femme. Dans une émission diffusée sur Blondy Fm, Asalfo revient sur ces moments difficiles.

''Avant, quand je vivais les moments difficiles avec ma femme où on n’avait même pas 10.000f comme économie, souvent il arrivait que je me décourageais et je me plaignais beaucoup. Je voulais souvent baisser les bras et pour me donner le moral et le sourire, elle me disait :« LONRAGE MON ÉPOUX, LONRAGE à toi »... Et ma femme me disait que « Dans le mot courage, il y a la rage et si je te dis courage alors ta rage sera courte. Or je souhaite que ta rage soit longue et féroce, voilà pourquoi je te souhaite beaucoup de LONRAGE pour avoir une longue rage... On rigolait mais c’était puissant ce qu’elle me disait et ça me donnait beaucoup de courage non pardon beaucoup de LONRAGE et aujourd’hui j’ai gagné'', a declaré Asalfo avant de donner un conseil à tous ces jeunes qui sont à la quête du bonheur.

''Ayez une femme qui vous motive qui vous soutient, qui pense à vous avant elle, qui prie pour vous et s’inquiète pour vous. Mais généralement ce genre de femme, on se fout d’elle. Ce genre de femme rentre dans notre vie une seule fois. Si on la rate, on épouse une Lucifer et on souffre. Alors sachez choisir votre femme qui vous accompagnera dans votre combat. Si tu choisis mal ta femme, alors tu rates ta vie'', a declaré Asalfo.

Pour rappel, Asalfo et ses compagnons sont actuelement aux Etats-Unis où ils ont pris part au Summerstage Central Park de New-York ce dimanche 28 juillet