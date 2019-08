Lolo Beauté et l'actrice Eléonore se déshabillent sur la toile

Une guéguerre est née entre la blogeuse ivoirienne Lolo Beauté et l'actrice ivoirienne Eléonore Kouamé. Les deux femmes se sont lancées de virulentes invectives sur les réseaux sociaux.

Eléonore Kouamé et Lolo Beauté s'attaquent sur le web

La blogueuse ivoirienne, Lolo Beauté, dans l’une de ses vidéos publiées sur facebook, a tenu des propos discourtois à l’endroit des femmes ivoiriennes vivant en France qu'elle a traitées de "paresseuses, prostituées, pauvres, jalouses, aigries'' et autres noms d’oiseaux.

Des propos qui ont suscité la colère de plusieurs femmes ivoiriennes vivant en Europe dont l'actrice Eléonore Kouamé qui, dans une autre vidéo diffusée sur la toile, a dit ses verités à la blogueuse. ''Même Henri Konan Bédié qui a des milliards, ne fait pas la grande bouche... mais je te comprends. Tu n'as jamais rêvé toucher 300 euros dans ta vie, et maintenant que tu touches 2000 à 3000 euros, tu deviens folle... Arrête d'insulter les femmes ivoiriennes. Parce qu'en le faisant, tu t'adresses à la Première Dame, à toutes les femmes cadres de la Côte d'Ivoire ... Alors je demande de t'excuser publiquement auprès des femmes ivoiriennes'', a soutenu Eleonore.

De son côté, Lolo Beauté, dans une autre vidéo diffusée ce jeudi soir sur facebook, a presenté ses excuses tout en précisant qu'elle ne s'adressait pas à toutes les femmes ivoiriennes. Par ailleurs, elle a assené ses vérités à l'actrice ivoirienne. ''Eléonore, comme tu es jeune et que tu veux te comparer à Lolo Beauté, alors toi et moi, nous allons jouer ensemble'', a soutenu l'influenceuse avant d'ajouter: ''Quand tu me regardes, tu penses que je suis ta camarade. Tu te permets de parler de Lolo Beauté parce qu'il y a buzz sur moi juste pour te faire des vues. Je suis allé voir sur ta page, j'ai vu que le seul direct que tu as fais sur moi, tu l'a partagé plusieurs fois parce que c'est une courronne pour toi ''.

Poursuivant, Lolo Beauté a accusé Eleonore d'être la responsable de l'échec de la série télevisée ''ma famille''. ''Toi tu as joué dans ma famille, je pense que c'est toi qui a porté la poisse et puis 'ma famille' n'a pas pris de l'ampleur, et après tu t'es retrouvée en Europe. Mais cela ne te donne pas le droit de donner un ultimatum... Je te rappelle que le premier responsable des ivoiriens, c'est monsieur Alassane Ouattara que tu insultes à tout moment. Toi tu es passée de comédienne à politicienne et tu te permets d'insulter le chef de l'Etat. Et le seul jour qu'on parle de toi, tu te plains. Toi une vieille aigrie, tu te permets de t'attaquer à Lolo Beauté. Tu ferais mieux de te trouver un homme pour t'enceinter'', a-t-elle martelé.