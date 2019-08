Kerozen dj très fâché, tout sur les raisons de sa colère

Le célèbre chanteur ivoirien Kerozen dj, est tres remonté contre la chanteuse ivoirienne Grace Ti, et a même décidé de ne plus lui adresser la parole.

Le talentueux et polyvalent artiste ivoirien, Kerozen dj, est en froid avec la chanteuse Grace Ti au point où l'auteur de "' mon heure a sonné'', a décidé de ne plus jamais adresser la parole à la chanteuse ivoirienne, a informé First magazine. Un fait assez étonnant quand on sait que Kerozen dj est l'un des artistes ivoiriens qui évitent autant que possible les clashs avec ses collègues artistes. En effet, cette discorde entre les deux artistes ivoiriens est partie d'un léger incident qui s’est produit dans le studio de l'arrangeur Bebi Philip situé dans la commune de Cocody.

Selon des sources proches de l'arrangeur Bebi Phillip, Kérozen dj qui prépare présentement une nouvelle chanson, a voulu apporter des modifications à sa nouvelle production, alors que Grace Ti était en plein enregistrement dans le même studio. Cette dernière qui ne voulait certainement pas perdre l’inspiration, aurait refusé categoriquement de lui céder le micro sans avoir terminé sa séance de prise de voix. Ce qui a donc mis Kerozen dj dans dans tous ses états. L'artiste s'est promis de ne plus jamais adresser la parole à la belle Grace Ti.

Contacté pour donner sa version des faits sur l’incident, l’artiste Kerozen a refusé de se prononcer sur cette affaire. “Epargnez-moi de tout ceci. Que les gens aillent chercher leur buzz ailleurs”, a déclaré Kerozen à First Magazine. Une réponse plus ou moins ambiguë qui montre que l'auteur du titre à succès ''victoire'', est toujours en colère contre la chanteuse ivoirienne. Notons que des tentatives de médiation, sont en cours pour résoudre le problème entre les deux artistes ivoiriens.