Avant son procès, Dedordo Leekunfa réalise un nouveau record

Debordo Leekunfa vient de réaliser un record, trois semaines après la sortie de sa nouvelle chanson intitulée '' Spécialité ivoirienne''

Debordo Leekunfa et Spécialité ivoirienne frappent un grand coup

Avant la sortie officielle de sa nouvelle chanson intitulée ''Spécialité ivoirienne'', Debordo Leekunfa avait prévenu qu'il allait, dans un premier temps, publier l'audio avant de mettre en ligne le clip. Une pratique contraire à celle de son ex meilleur ami, Arafat dj qui publie directement le clip de ses nouvelles productions sans se soucier de l'audio.

''Chacun a sa façon de travailler. Moi, je publie d'abord l'audio et quand le morceau sera bien connu de tous, je balancerai le clip'', avait informé le Mimi dans l'une de ses vidéos diffusées sur Internet. Eh bien, Debordo Leekunfa n'a pas eu tort de le faire puisque l'audio de la chanson ''Spécialité ivoirienne'' a atteint le million de vues en l'espace de 3 semaines. Un exploit à ne pas negliger, et qui signifie effectivement que la nouvelle chanson du Maitré Maitré a vraiment été adpotée par les mélomanes de la bonne musique .

Pour celébrer cet exploit, Debordo Leekunfa a publié un très beau visuel sur sa page facebook sur lequel l'on pouvait lire ''Merci! Un million de vues en 3 semaines, audio spécialité ivoirienne''. Cette publication a été accompagnée d'un long texte dans lequel Le Mimi adressait ses remerciements à Dieu, ainsi qu'à ses fans. ''Déjà remercions notre Dieu tout puissant. Sans toutefois vous oublier très chèrs fans légionnaires, toujours prêts pour le combat. Que puis-je vous dire si ce n'est que Merci à vous. Je continuerai de bosser davantage, encore et encore rien que pour vous...Le pays est sous contrôle de spécialité ivoirienne. Votre clip sera bientôt prêt et disponible sur ma chaine Youtube et en exclusivité sur Trace Africa'', a publié Debordo Leekunfa.

Avant de rappeler le programme de sortie de ses prochaines productions. ''10 septembre, ''Que du sal'' arrive, 10 octobre ''Pololo'' arrive, 10 novembre, ''mon jazz décalé'' et le 10 décembre ''atalaku de rêve''. Toutes les sorties à partir 23 heures 59 '', a informé Debordo Leekunfa. Interpellé récemment par la police pour détention d'arme à feu, Debordo Leekunfa attend la date de sa présentation devant le juge.