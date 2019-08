Décès d' Arafat DJ: Universal Music enregistre une grosse perte

Décédé le lundi 12 août 2019, Arafat DJ était sans contexte un acteur majeur de la scène musicale africaine et même mondiale. Le chanteur ivoirien avait un réel impact sur l'industrie du showbiz à travers le continent. Sa disparition tragique laisse un grand vide et cause d'énormes pertes.

Arafat DJ, poids lourd chez Universal Music

Interrogé sur les ondes de RFI, Moussa Soumbounou, directeur général d' Universal Music Africa, a rendu un vibrant hommage à Arafat DJ. Comme tous les acteurs du monde culturel, le premier responsable de la maison de disques en Afrique a été choqué par le décès de Houon Ange Didier.

"C'est une nouvelle qui nous a fait beaucoup de peine chez Universal Music Africa... Arafat est une icône de la musique africaine et de la culture afro-urbaine. On est très attristé pour sa famille, pour les enfants qu'il laisse derrière lui, mais aussi pour tout un peuple qui est endeuillé", a confié Moussa Soumbounou sur l'antenne de la radio mondiale.

Le boss d' Universal Music Africa est revenu sur les raisons qui ont amené sa structure à faire signer Arafat DJ. "Universal Music cherche comme toute entreprise commerciale à faire des collaborations avec des talents, des personnes qui ont un fort potentiel de développement ou une grande base de données, de fans. C'est le 3e artiste le plus influent du continent donc qui cumule le plus de followers", a-t-il expliqué.

Pour Moussa Soumbounou, "DJ Arafat irradiait de lumière. C'était un artiste puissant. Il faut l'avoir connu pour comprendre. Il excelle dans le domaine du couper décaler. Il a une musicalité incroyable. C'est un compositeur, c'est un arrangeur, c'est un chanteur, c'est un autodidacte, une personne d'une compétence incroyable...Il ne pouvait qu'être le patron du couper décaler".

Arafat DJ, 33 ans, est décédé suite à un accident de la circulation dans la nuit du dimanche 11 août 2019 à Angré, un quartier chic de la commune de Cocody. Surnommé le "Zeus d'Afrique", le fils de Tina Glamour et feu Houon Pierre a véritablement fait voyager le couper décaler, ce genre musical créé par Douk Saga.