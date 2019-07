Couper décaler: Arafat dj cloue le bec à ses détracteurs

Contrairement aux spéculations sur la toile qui prédisaient un fiasco de son concert du samedi 27 juillet a Angré, Arafat dj a déjoué tous les pronostics et a fini par drainer un monde fou du côté d'Angré.

Arafat dj, toujours combattu mais jamais battu

Régulièrement critiqué sur les réseaux sociaux pour son comportement jugé arrogant ou encore pour ses clashs et bagarres, Arafat dj est tout de même aimé par de nombreux ivoiriens qui malgré tout ce qui se dit sur leur mentor, lui manifestent un soutien indéfectible. Et cela s'est une nouvelle fois demontré lors du concert de lancement de la tournée nationale dénommée le "moto moto tour" qui a eu lieu ce samedi à Angré. C'est une foule immense venue assister au grand show d'Arafat dj que l'on à pu aperçecoir au stade municipal de la commune de Cocody,

Et dire que la communication autour de cet événement n'a pas été menée dans les règles de l'art puisque le boss de la Yorogang, à 24 heures dudit concert, avait affirmé être victime d'un sabotage après avoir constaté le refus de l'affichage de ses supports de communication sur les panneaux publicitaires de la commune. Cependant Arafat Dj avait promis de faire le plein ce samedi 27 juillet. ''Nous avons payé la mairie de Cocody pour l'affichage sur les panneaux publicitaires et normalement, nous devons avoir 40 de nos affiches sur les panneaux au niveau des Deux-plateaux. Je ne sais pas par quelle magie, ils ont refusé de coller les affiches de Dj Arafat... De plus, certaines personnes ont payé des gens pour enlever les affiches que nous avons collées un peu partout...Comme je ne travaille pas avec certaines personnes, ils envoient des mails à des grandes sociétés de communication pour me saboter. Mais ce samedi, je remplirai le stade d'Angré malgré tout...'', avait-il lâché.

Chose promise, chose due, Arafat dj a effectivement rempli le stade d'Angré. Les ''chinois'' ont massivement effectué le déplacement pour communier avec Le Zeus d'Afrique qui grace au succès de son événement vient de clouer le bec à tous ses détracteurs qui avaient annoncé un fiasco total. Notons qu'Arafat dj a été soutenu par de nombreux artistes couper décaler. Il s'agit entre autres de Kedjévara dj, de Vetcho Lolas, de la Congolaise, de son ex danseur Bébé sans os et bien d'autres. Rendez-vous est donc pris pour le samedi 10 août prochain à Treichville pour la deuxième étape du moto moto tour.

Rappelons que le leader de la Chine a été designé lauréat du prix Life Choice Awards dans la categorie musique. C'est un prix initié par la très sérieuse entreprise Voodoo Communication, et qui recompense les personnalités influentes de la culture ivoirienne. Pour ce prix, Arafat dj était en compétition avec Josey, Kerozen, Kiff No Beat, Molare, Serge Beynaud et Safarel Obiang.