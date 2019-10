03 personnes tuées par la foudre pendant la pluie à Abidjan

Une famille a été décimée par la foudre lors de la pluie qui s'est abattue sur Abidjan, ce vendredi 11 octobre 2019. Le drame s'est produit à Audouin Santé, un village situé dans la zone de la Baie dite des Milliardaires sous administration de la ville d'Abidjan.

Pluie à Abidjan: La foudre fait 3 morts, les recommandations du préfet Vincent Toh Bi

Une famille a été décimée par la foudre pendant la pluie de ce jour (vendredi). Une mère de 30 ans, son époux de 35 ans et leur enfant de 03 ans ont trouvé la mort dans leur maison frappée par la foudre pendant la pluie.

Les trois corps horriblement calcinés par cette foudre ont été retrouvés dans les décombres de la maison.

Des images de ce drame ont été prises par certaines personnes ; nous demandons par conséquent aux animateurs des plateformes Facebook de s’abstenir de diffuser ces images très choquantes, s’ils en recevaient éventuellement des copies. Les utilisateurs de WhatsApp sont également priés de ne pas partager les images qui ont pu fuiter du village. N’accentuez pas la peine de la famille des défunts et de la population du village en ce moment de consternation, S’IL VOUS PLAÎT.

Une dame qui a accouru sur les lieux du sinistre a eu la jambe fracturée et une profonde entaille au niveau du genou dans des conditions qui restent encore à élucider.

Cela s’est passé aujourd’hui Vendredi 11 Octobre 2019 dans le village d’Audouin Santé, dans la zone de la Baie dite des Milliardaires. C’est un village d’Abidjan sous notre administration.

Ailleurs, en Abidjan même, des rues ont été inondées à Marcory, Cocody, Adjamé, Abobo. Des embouteillages et ralentissements de la circulation ont été observés.

Dans le village d’Abadjin Koute juste après Km 17, plusieurs quartiers ont été inondés, des murs fissurés, selon le constat fait sur place par le Sous-Préfet de Songon. Certains ouvrages (comme ceux que vous voyez sur la photo) construits sans normes et sans autorisation préalable de l’administration ont empêché l’écoulement des eaux et provoqué des inondations. Encore des comportements inciviques dangereux.

Nous avions prévenu dans un post le 24 Septembre 2019 que la petite saison des pluies qui arrive déjà pourrait être plus meurtrière que la grande saison passée. Nous renouvelons les conseils de prudence aux populations.

En ce qui concerne le village d’Audouin Santé, nous appelons les populations au calme. La foudre est un phénomène naturel qui arrive souvent et pour lequel nous ferons une publication spéciale bientôt.

Il ne s’agit donc pas de sorcellerie comme des rumeurs commencent à l’évoquer dans le village en question. Nous ne tolèrerons donc pas d’ intentions ou des faits de représailles, de la part de qui que ce soit, consécutivement à ce drame dans le village.

Aujourd’hui à 14h, voici les précipitations enregistrées par la SODEXAM :

Yopougon : 60 mm

Abobo : 131mm

Bingerville: 30mm

Cocody - Golf: 43mm

Cocody Saint viateur: 32,5mm

Koumassi : 20mm

Marcory : 24mm

Songon : 60mm.

Rappelez vous encore qu’à partir de 50 mm d’eau enregistrés, les catastrophes peuvent être graves.

Les appareils et les experts de la SODEXAM prévoient à 11h50 ce jour que des orages et pluies fortes pourraient avoir lieu aujourd’hui Vendredi, demain Samedi et après-demain Dimanche à Abidjan.

Pluies fortes signifient évidemment des risques sécuritaires et des dégâts matériels possibles.

Soyez donc vigilants. N’approchez pas des caniveaux et eaux de ruissellement. Ne vous aventurez pas dans les zones déclarées à risques. Quittez les zones inondables.