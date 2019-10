Voici la vérité sur la grossesse de Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat

Des spéculations sur la toile font état de ce que la compagne de feu Dj Arafat, Carmen Sama porterait une grossesse.

Carmen Sama est-elle tombée enceinte avant la mort de Dj Arafat?

Une rumeur circulant depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, fait état de ce que la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama aurait contracté une grossesse avant la brusque disparition de son prince charmant, survenue le lundi 12 août 2019 des suites d'un tragique accident de moto.

Une rumeur assez persistante qui jusque là n'a pas encore été démentie par ''la première dame de la chine'', et certains membres de la famille du défunt ont tout simplement préféré garder le silence sur cette affaire.

Cependant le site vibe radio vient de révéler une grosse confidence d'un des fidèles lieutenants du boss de la Yorogang qui a affirmé que « c’est vrai que cela relève de l’intimité de la famille. Mais je dois dire que ce dossier a constitué une rencontre impérative au sein de la famille. Comme on le dit si bien chez nous en Afrique, il n’y a pas de fumée sans feu », a laissé entendre ce proche du défunt.

Ces propos du parent de Feu Ange Didier Houon, suscitent de nombreuses interrogations. Mais que veut-il dire par ''il n'y a jamais de fumée sans feu'' quand on sait qu'une grossesse ne peut pas être cachée indéfiniment puisqu'elle se termine toujours par un ballonnement du ventre. Arafat dj aura-t-il un sixième enfant qu'il n'aura jamais l'occasion de voir?

Pour rappel, la belle Carmen Sama avait récemment révélé que le leader de la Chine est décédé 4 mois avant le jour de leur mariage. "...Jusqu’à présent, j’ai toujours l’espoir que tu viennes me réveiller avec le bruit de ta moto (...)

Je savais que tu n’allais pas bien et tout le monde l’a senti. Tu m’as dit bébé, j’ai besoin d’être seul un moment. Je ne veux pas être dérangé. Je t’ai fait ton plat préféré et tu es sorti de la maison à 17h. Tu savais à quel point j’étais une tête de mule et que j’allais quand même te déranger.

Mais je ne savais pas que tu me disais au revoir dans ton dernier message. Tu as laissé les personnes que tu aimais le plus au monde. Et tous les préparatifs du mariage ? Finalement j’épouse qui dans environ 4mois?'', avait posté Carmen Sama sur Instagram.