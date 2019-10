En Guinée: L'affaire devient sérieuse entre Eudoxie Yao et Grand P

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao qui séjourne présentement en Guinée, a annoncé son mariage avec la star guinéenne Grand P.

Eudoxie Yao et Grand P, bientôt le mariage

La bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, semble s'épanouir en Guinée aux côtés de la nouvelle star de Conakry, Grand P. Partie pour le concert dédicace de ce dernier qui a eu lieu le vendredi 4 octobre 2019, la go bobaraba et la nouvelle coqueluche de la musique guinéenne ne se quittent plus.

Plusieurs photos de nos deux stars sont regulièrement partagées sur les réseaux sociaux. Ce qui suscite de nombreuses réactions de la part des internautes qui s'interrogent sur la nature de cette relation.

Même si la majorité des followers de nos deux stars estiment qu'il s'agit d'un effet marketing, Eudoxie Yao, elle, affirme qu'il existe bel et bien une relation entre elle et Grand P. Dans une vidéo diffusée sur sa page facebook, Eudoxie Yao, la dame au postérieur impressionnant, a affirmé que son histoire avec Grand P est sérieuse.

Elle a même annoncé un mariage entre elle et cet homme de très petite taille. ''L'affaire est très sérieuse. Nous sommes en train de réfléchir si nous allons faire notre mariage en Côte d'Ivoire ou en Guinée...Vous serez surpris quand je serai très enceinte'', a confié la kimkardashian d'Afrique.

Dans une autre publication sur sa page facebook, Eudoxie Yao s'est offusquée de voir des internautes spéculer sur son histoire avec Grand P. ''Il dit qu’il m’aime. Moi aussi, je l’aime. Donc pourquoi tant de polémiques sur notre amour ? Ou bien vous pensez que c’est impossible lui et moi ?'', s'est-elle interrogée.

Pour ce qui est de la crise qui sévit actuellement en Guinée, Eudoxie Yao a rassuré qu'elle se trouve dans une localité où il n'y a pour l'instant, pas d'echaufourées.